Матчи АПЛ начнут с минуты молчания в память о пропавшем Эмилиано Сала

Матчи 24 тура английской Премьер-лиги начнут с минуты молчания в честь пропавшего футболиста "Кардифф Сити" Эмилиано Сала.

Об этом сообщает пресс-служба английской Премьер-лига.

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Премьер-лига с глубоким сожалением узнала о прекращении активных поисков Эмилиано Сала и пилота самолета Дэвида Айбботсона. Наши мысли с ними и их близкими. Мы продолжим поддерживать клуб "Кардифф" в этот тяжелый момент. В знак уважения, матчи следующего тура Премьер-лиги начнутся с минуты молчания.

Сала перебрался из "Нанта" в "Кардифф" 20 января. Аргентинец стал рекордным трансфером в истории клуба. За него заплатили около 20 миллионов евро. Контракт Эмилиано с новым клубом рассчитан до середины 2022 года. В этом сезоне на его счету 12 забитых голов в 19 матчах Лиги 1.

Что случилось с Эмилиано Сала

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