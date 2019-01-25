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      Матчи АПЛ начнут с минуты молчания в память о пропавшем Эмилиано Сала

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      Матчи АПЛ начнут с минуты молчания
      Матчи АПЛ начнут с минуты молчания / Фото из открытых источников

      Матчи 24 тура английской Премьер-лиги начнут с минуты молчания в честь пропавшего футболиста "Кардифф Сити" Эмилиано Сала.

      Об этом сообщает пресс-служба английской Премьер-лига.

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      Премьер-лига с глубоким сожалением узнала о прекращении активных поисков Эмилиано Сала и пилота самолета Дэвида Айбботсона. Наши мысли с ними и их близкими. Мы продолжим поддерживать клуб "Кардифф" в этот тяжелый момент. В знак уважения, матчи следующего тура Премьер-лиги начнутся с минуты молчания.

      Сала перебрался из "Нанта" в "Кардифф" 20 января. Аргентинец стал рекордным трансфером в истории клуба. За него заплатили около 20 миллионов евро. Контракт Эмилиано с новым клубом рассчитан до середины 2022 года. В этом сезоне на его счету 12 забитых голов в 19 матчах Лиги 1.

      Что случилось с Эмилиано Сала

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      Теги: Спорт Футбол Пропал Эмилиано Сала
      Источник: 24 Канал
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