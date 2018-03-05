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Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы начнутся с минуты молчания

201 Читати новину українською
Давиде Астори умер
Давиде Астори умер

6-8 марта в Европе состоятся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Начнутся они с минуты молчания в память о капитане итальянской "Фиорентины" Давиде Астори.

Об этом сообщили в УЕФА.

Стоит отметить, что на этой неделе запланированы четыре матча 1/8 Лиги чемпионов, а также первые матчи 1/8 Лиги Европы, где выступает и киевское "Динамо". Украинский клуб сыграет в Италии против римского "Лацио" 8 марта. Начало матча в 22:05.

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А уже на следующей неделе – 13 марта, свой матч тоже в Риме проведет и донецкий "Шахтер". "Горняков" ожидает матч 1/8 Лиги чемпионов против "Ромы". Отметим, первую игру украинская команда выиграла.

Напомним, в Италии внезапно умер футболист "Фиорентины" Давиде Астори. По предварительным данным, смерть 31-летнего игрока наступила по естественным причинам.

Теги: Новости спорта УЕФА
Источник: 24 Канал
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