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      МАУ анонсировала "весенние" скидки на рейсы в Европу

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      МАУ анонсировала акционные билеты на рейсы в Европу / avianews.com

      Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" объявила о распродаже акционных билетов в Европу. Их можно приобрести в период с 19 февраля по 2 марта 2020 года. Скидки распространяются на рейсы из пяти городов Украины.

      Про акційні ціни на рейси повідомили на сайті авіакомпанії МАУ.

      Читайте також: Windrose суттєво знизила тарифи на рейси Україною: ціни та напрямки

      Квитки можна придбати у період з 19 лютого 2020 року по 2 березня 2020 року. Подорожі за ними слід здійснити з 25 квітня по 25 червня 2020 року. Винятками є рейси до Анкари та Ізміра, де період продажу – 19 – 28 лютого 2020 року.

      Знижки розповсюджуються на рейси з п’яти міст України: Києва, Львова, Одеси, Запоріжжя, Івано-Франківська.

      Найдешевше коштують квитки з Києва до Вільнюса (Литва). На них ціна стартує від 806 гривень. Недорого зі столиці можна долетіти до Варшави (Польща), Відня (Австрія), Берліна (Німеччина), Будапешта (Угорщина).

      мау
      Акційні пропозиції з Києва / Скріншот зі сайту МАУ

      Що відомо про МАУ? "Міжнародні авіалінії України" – це приватна українська авіакомпанія. Була заснована як державна у 1992 році та повністю приватизована у 2011. Базовим аеропортом МАУ є аеропорт "Бориспіль". Основні напрямки польотів цієї авіакомпанії – Західна Європа, Близький Схід та Азія. Флот авіакомпанії МАУ налічує 41 авіалайнер різних модифікацій.

      аерофлот
      Вік українських авіакомпаній / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Австрия Новости Одессы Новости Польши МАУ Новости Запорожья Новости Ивано-Франковска Новости Львова Новости Киева авиация
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