МАУ сообщила о задержке более 20 рейсов из-за проблем с заправкой самолетов

Вечером, 29 января, авиакомпания Международные авиалинии Украины проинформировала о вынужденной задержке 22 рейсов в аэропорту "Борисполь" на 1-2 часа. Причиной задержки стали сбои в заправке самолетов авиационным топливом.

Об этом пресс-служба компании сообщила на своей странице в Facebook.

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Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" информирует о задержке на 1-2 часа 22-х рейсов, произошедшей вечером 29 января в аэропорту "Борисполь". Задержки вызваны сбоем в заправке самолетов авиационным топливом,

– говорится в сообщении пресс-службы.

В сообщении компания разъясняет, что сбои в заправке самолетов вызванные конфликтом компании-поставщика с Государственной фискальной службой Украины. Проблема заключается в механизме погашения векселей при реализации авиационного топлива, который был введен после вступления в силу новых положений Налогового кодекса с 1 января 2019 года.

Заправку было приостановлено, несмотря на то, что авиакомпания выполняет все свои обязательства по договору поставки горючего в аэропорту "Борисполь",

– говорится в сообщении МАУ.

В компании отметили, что вынуждены были адресовать поставщику топлива письмо о компенсации возможных штрафных санкций со стороны Государственной фискальной службы Украины, связанных с заправкой, которая осуществлялась вечером 29 января. МАУ пошла на такой шаг "с целью предупредить возможные серьезные последствия для компании и неудобства для пассажиров".