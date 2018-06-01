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МАУ увеличит плату за печать посадочного талона в аэропорту

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МАУ увеличит плату за печать посадочного талона в аэропорту
МАУ увеличит плату за печать посадочного талона в аэропорту / unian.net

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" с 15 июня 2018 увеличит сборы за печать посадочного талона в аэропорту с 10 евро до 15.

Об этом сообщает компания МАУ на своей странице в Facebook.

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Услуга предоставления посадочного талона на стойке регистрации является платной, а с 15 июня 2018 ее стоимость составит 15 евро. Также информируем о том, что авиакомпания МАУ унифицирует свою процедуру регистрации на рейс, поэтому процедуры онлайн-регистрации и уплаты сбора за предоставление посадочного талона на стойке с 1 августа будут распространяться и на дальнемагистральные маршруты,
– говорится в сообщении.

В компании сообщают пассажирам: чтобы не платить этот сбор, нужно не позднее 2 часов до вылета пройти процедуру онлайн-регистрации на рейс. Затем самостоятельно распечатать посадочный талон или сохранить его на смартфон для того, чтобы иметь возможность предъявить его при посадке на рейс.

 

Теги: Транспорт авиация Путешествия
Источник: 24 Канал
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