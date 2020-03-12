МАУ отменяет 2000 рейсов весной: что нужно знать пассажирам
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" из-за распространения коронавируса в мире планирует отменить около 2 тысяч рейсов весной 2020 года. Среди них будут и четыре внутренних рейса по Украине.
МАУ в фейсбуке отметили, что для них самым главным является безопасность и здоровье пассажиров и членов экипажа. Поэтому для недопущения распространения коронавируса компания выполняет все требования ВОЗ, Министерства здравоохранения Украины и стран назначения.
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Как и все другие авиакомпании мира, МАУ должна продолжать обеспечивать воздушное сообщение между странами и континентами и в то же время балансировать потребности пассажиров с эксплуатационными проблемами, которые возникли из-за ограничений на въезд, введенныхрядом стран. Именно поэтому весной 2020 будет отменено около 2000 рейсов,
– подчеркнул авиаперевозчик.
Что делать пассажирам?
- проверять статус своих рейсов за несколько суток до вылета;
- следить за правилами въезда стран, в которые они направляются. Ограничения могут вводиться и сниматься в короткие сроки.
В МАУ заверили, что о любых изменениях в расписаниях рейсов будут информировать дополнительно на сайте и в соцсетях.
Важно! МАУ полностью останавливает авиасообщение с Италией. Сейчас компания прекратила полеты по двум итальянским направлениям, на очереди еще два. Насчет других отмененных направлений по миру – читайте здесь.
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Отмена внутренних рейсов
В связи с угрозой распространения коронавируса МАУ до 8 апреля отменяет такие 4 внутренних рейса:
- Киев – Запорожье,
- Киев – Львов,
- Киев – Херсон,
- Киев – Ивано-Франковск,
- Киев – Черновцы.
Карантин в Украине: что надо знать
- 11 марта Кабмин ввел карантин на общенациональном уровне для противодействия распространению коронавируса в Украине. Ограничения ввели с 12 марта по 3 апреля.
- Во всех учебных заведениях отменили занятия.
- Запрещено проводить массовые мероприятия, в которых принимают участие более 200 человек. Это – культурные события, спортивные и развлекательные мероприятия.
- Запрет не касается мер государственной необходимости. Работу продолжит и Верховная Рада.
- Украина также закрывает 70% пунктов пропуска на своих границах с Европой. Полный список – читайте здесь.
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