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      МАУ отменяет 2000 рейсов весной: что нужно знать пассажирам

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      Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" из-за распространения коронавируса в мире планирует отменить около 2 тысяч рейсов весной 2020 года. Среди них будут и четыре внутренних рейса по Украине.

      МАУ в фейсбуке отметили, что для них самым главным является безопасность и здоровье пассажиров и членов экипажа. Поэтому для недопущения распространения коронавируса компания выполняет все требования ВОЗ, Министерства здравоохранения Украины и стран назначения.

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      Как и все другие авиакомпании мира, МАУ должна продолжать обеспечивать воздушное сообщение между странами и континентами и в то же время балансировать потребности пассажиров с эксплуатационными проблемами, которые возникли из-за ограничений на въезд, введенныхрядом стран. Именно поэтому весной 2020 будет отменено около 2000 рейсов,
      – подчеркнул авиаперевозчик.

      Что делать пассажирам?

      • проверять статус своих рейсов за несколько суток до вылета;
      • следить за правилами въезда стран, в которые они направляются. Ограничения могут вводиться и сниматься в короткие сроки.

      В МАУ заверили, что о любых изменениях в расписаниях рейсов будут информировать дополнительно на сайте и в соцсетях. 

      Важно! МАУ полностью останавливает авиасообщение с Италией. Сейчас компания прекратила полеты по двум итальянским направлениям, на очереди еще два. Насчет других отмененных направлений по миру – читайте здесь.

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      Отмена внутренних рейсов

      В связи с угрозой распространения коронавируса МАУ до 8 апреля отменяет такие 4 внутренних рейса:

      • Киев – Запорожье,
      • Киев – Львов,
      • Киев – Херсон,
      • Киев – Ивано-Франковск,
      • Киев – Черновцы.

      Карантин в Украине: что надо знать

      • 11 марта Кабмин ввел карантин на общенациональном уровне для противодействия распространению коронавируса в Украине. Ограничения ввели с 12 марта по 3 апреля.
      • Во всех учебных заведениях отменили занятия.
      • Запрещено проводить массовые мероприятия, в которых принимают участие более 200 человек. Это – культурные события, спортивные и развлекательные мероприятия.
      • Запрет не касается мер государственной необходимости. Работу продолжит и Верховная Рада.
      • Украина также закрывает 70% пунктов пропуска на своих границах с Европой. Полный список – читайте здесь.

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      Куда не стоит ехать на время распространения коронавируса / Инфографика 24 канала
       

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Новости Украины Карантин в Украине 2020 Новости Киева Новости Черновцов Новости Львова Новости Ивано-Франковска Новости Херсона Новости Запорожья Транспорт МАУ авиация
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