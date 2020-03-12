МАУ отменяет 2000 рейсов весной: что нужно знать пассажирам

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" из-за распространения коронавируса в мире планирует отменить около 2 тысяч рейсов весной 2020 года. Среди них будут и четыре внутренних рейса по Украине.

МАУ в фейсбуке отметили, что для них самым главным является безопасность и здоровье пассажиров и членов экипажа. Поэтому для недопущения распространения коронавируса компания выполняет все требования ВОЗ, Министерства здравоохранения Украины и стран назначения.

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Как и все другие авиакомпании мира, МАУ должна продолжать обеспечивать воздушное сообщение между странами и континентами и в то же время балансировать потребности пассажиров с эксплуатационными проблемами, которые возникли из-за ограничений на въезд, введенныхрядом стран. Именно поэтому весной 2020 будет отменено около 2000 рейсов,

– подчеркнул авиаперевозчик.

Что делать пассажирам?

проверять статус своих рейсов за несколько суток до вылета;

следить за правилами въезда стран, в которые они направляются. Ограничения могут вводиться и сниматься в короткие сроки.

В МАУ заверили, что о любых изменениях в расписаниях рейсов будут информировать дополнительно на сайте и в соцсетях.

Важно! МАУ полностью останавливает авиасообщение с Италией. Сейчас компания прекратила полеты по двум итальянским направлениям, на очереди еще два. Насчет других отмененных направлений по миру – читайте здесь.

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Отмена внутренних рейсов

В связи с угрозой распространения коронавируса МАУ до 8 апреля отменяет такие 4 внутренних рейса:

Киев – Запорожье,

Киев – Львов,

Киев – Херсон,

Киев – Ивано-Франковск,

Киев – Черновцы.

Карантин в Украине: что надо знать

11 марта Кабмин ввел карантин на общенациональном уровне для противодействия распространению коронавируса в Украине. Ограничения ввели с 12 марта по 3 апреля.

Во всех учебных заведениях отменили занятия.

Запрещено проводить массовые мероприятия, в которых принимают участие более 200 человек. Это – культурные события, спортивные и развлекательные мероприятия.

Запрет не касается мер государственной необходимости. Работу продолжит и Верховная Рада.

Украина также закрывает 70% пунктов пропуска на своих границах с Европой. Полный список – читайте здесь.



Куда не стоит ехать на время распространения коронавируса / Инфографика 24 канала

