МАУ временно отменяет рейсы из Киева в Рим и Милан

Авиакомпания МАУ из-за стремительного распространения коронавируса в Италии временно приостанавливает пролеты в Рим и Милан. Ограничения будут действовать как минимум до 8 апреля.

Об отмене рейсов в Италию сообщили в фейсбуке МАУ.

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По причине обострения ситуации в Италии, связанной с распространением Covid-19, МАУ приостанавливает выполнение рейсов из Киева в Рим и Милан,

– говорится в сообщении.

Какие рейсы временно отменяют:

между Киевом и Римом – будут отменены в период с 15 марта по 8 апреля 2020 года;

между Киевом и Миланом – с 15 марта по 14 апреля 2020;

между Киевом и Венецией – с 12 марта по 12 апреля 2020.

Пассажиры отмененных рейсов могут переоформить билеты или вернуть за них деньги. В авиакомпании добавляют, что из-за большого количества обращений время ожидания ответа сейчас дольше, чем обычно.

"Тех, у кого дата вылета запланирована после 15 апреля, по возможности просим отложить обращение в контакт-центр по несрочным вопросам", – добавили в пресс-службе МАУ.

Авиакомпания уверяет, что делает все возможное для обеспечения своевременной обратной связи по всем обращениям. И просит пассажиров быть готовыми назвать код бронирования или номер билета, фамилии пассажиров, а также их паспортные данные.

Коронавирус в Италии: основное

Среди европейских стран больше всего от коронавируса пострадала Италия. Там заболели более 15 тысяч человек.

Сначала коронавирус распространился на север государства, однако впоследствии охватил всю страну.

Италия стала первой страной в мире, которая из-за коронавируса ввела ограничения на территории всей страны.

Передвигаться в пределах Италии можно только по уважительной причине – на работу, по состоянию здоровья или в связи с семейными обстоятельствами.

Действует также запрет на публичные собрания, закрыты парикмахерские, салоны красоты, заведения питания, включая бары и рестораны.

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