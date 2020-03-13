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      МАУ временно отменяет рейсы из Киева в Рим и Милан

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      МАУ временно отменяет рейсы из Киева в Рим и Милан / Фейсбук Flyuia.ua

      Авиакомпания МАУ из-за стремительного распространения коронавируса в Италии временно приостанавливает пролеты в Рим и Милан. Ограничения будут действовать как минимум до 8 апреля.

      Об отмене рейсов в Италию сообщили в фейсбуке МАУ.

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      По причине обострения ситуации в Италии, связанной с распространением Covid-19, МАУ приостанавливает выполнение рейсов из Киева в Рим и Милан,
      – говорится в сообщении.

      Какие рейсы временно отменяют:

      • между Киевом и Римом – будут отменены в период с 15 марта по 8 апреля 2020 года;
      • между Киевом и Миланом – с 15 марта по 14 апреля 2020;
      • между Киевом и Венецией – с 12 марта по 12 апреля 2020.

      Пассажиры отмененных рейсов могут переоформить билеты или вернуть за них деньги. В авиакомпании добавляют, что из-за большого количества обращений время ожидания ответа сейчас дольше, чем обычно.

      "Тех, у кого дата вылета запланирована после 15 апреля, по возможности просим отложить обращение в контакт-центр по несрочным вопросам", – добавили в пресс-службе МАУ.

      Авиакомпания уверяет, что делает все возможное для обеспечения своевременной обратной связи по всем обращениям. И просит пассажиров быть готовыми назвать код бронирования или номер билета, фамилии пассажиров, а также их паспортные данные.

      Коронавирус в Италии: основное

      • Среди европейских стран больше всего от коронавируса пострадала Италия. Там заболели более 15 тысяч человек.
      • Сначала коронавирус распространился на север государства, однако впоследствии охватил всю страну.
      • Италия стала первой страной в мире, которая из-за коронавируса ввела ограничения на территории всей страны.
      • Передвигаться в пределах Италии можно только по уважительной причине – на работу, по состоянию здоровья или в связи с семейными обстоятельствами.
      • Действует также запрет на публичные собрания, закрыты парикмахерские, салоны красоты, заведения питания, включая бары и рестораны.

      Коронавирус в Украине: главное

      • Первый случай заражения в Украине зафиксировали 3 марта. Заболел мужчина из Черновцов, который накануне путешествовал по Италии.
      • Впоследствии стало известно еще о двух случаях коронавируса. Его обнаружили у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области.
      • Врачам не удалось спасти жизнь женщины с Житомирщины, 13 марта она умерла.
      • С 11 марта во всей Украине ввели карантин на 3 недели из-за распространения коронавируса. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля.
      • В течение этого времени запрещено проведение массовых культурных, спортивных и развлекательных мероприятий. Временно остановили обучение в школах, университетах и детсадах. Запрещено проводить массовые мероприятия, в которых принимают участие более 200 человек. Этот запрет не касается мер государственной необходимости.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Киева авиация МАУ
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