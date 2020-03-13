МАУ временно отменяет рейсы из Киева в Рим и Милан
Авиакомпания МАУ из-за стремительного распространения коронавируса в Италии временно приостанавливает пролеты в Рим и Милан. Ограничения будут действовать как минимум до 8 апреля.
Об отмене рейсов в Италию сообщили в фейсбуке МАУ.
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По причине обострения ситуации в Италии, связанной с распространением Covid-19, МАУ приостанавливает выполнение рейсов из Киева в Рим и Милан,
– говорится в сообщении.
Какие рейсы временно отменяют:
- между Киевом и Римом – будут отменены в период с 15 марта по 8 апреля 2020 года;
- между Киевом и Миланом – с 15 марта по 14 апреля 2020;
- между Киевом и Венецией – с 12 марта по 12 апреля 2020.
Пассажиры отмененных рейсов могут переоформить билеты или вернуть за них деньги. В авиакомпании добавляют, что из-за большого количества обращений время ожидания ответа сейчас дольше, чем обычно.
"Тех, у кого дата вылета запланирована после 15 апреля, по возможности просим отложить обращение в контакт-центр по несрочным вопросам", – добавили в пресс-службе МАУ.
Авиакомпания уверяет, что делает все возможное для обеспечения своевременной обратной связи по всем обращениям. И просит пассажиров быть готовыми назвать код бронирования или номер билета, фамилии пассажиров, а также их паспортные данные.
Коронавирус в Италии: основное
- Среди европейских стран больше всего от коронавируса пострадала Италия. Там заболели более 15 тысяч человек.
- Сначала коронавирус распространился на север государства, однако впоследствии охватил всю страну.
- Италия стала первой страной в мире, которая из-за коронавируса ввела ограничения на территории всей страны.
- Передвигаться в пределах Италии можно только по уважительной причине – на работу, по состоянию здоровья или в связи с семейными обстоятельствами.
- Действует также запрет на публичные собрания, закрыты парикмахерские, салоны красоты, заведения питания, включая бары и рестораны.
Коронавирус в Украине: главное
- Первый случай заражения в Украине зафиксировали 3 марта. Заболел мужчина из Черновцов, который накануне путешествовал по Италии.
- Впоследствии стало известно еще о двух случаях коронавируса. Его обнаружили у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области.
- Врачам не удалось спасти жизнь женщины с Житомирщины, 13 марта она умерла.
- С 11 марта во всей Украине ввели карантин на 3 недели из-за распространения коронавируса. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля.
- В течение этого времени запрещено проведение массовых культурных, спортивных и развлекательных мероприятий. Временно остановили обучение в школах, университетах и детсадах. Запрещено проводить массовые мероприятия, в которых принимают участие более 200 человек. Этот запрет не касается мер государственной необходимости.