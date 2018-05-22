"Маугли" 2018: появился первый трейлер обновленного фильма о мальчике в джунглях

Компания Warner Bros занялась созданием анимационного фильма "Маугли" и сегодня выпустила первый трейлер. Кинокартина на основе произведения Редьярда Киплинга 1894 года станет очередной адаптацией истории о мальчике, который вырос в джунглях.

Режиссером ленты стал знаменитый художник Энди Серкис, который на роль главного героя "Маугли" пригласил американского киноактера Рогана Чанди. Что интересно, озвучку зверей джунглей исполнит также всем известный актерский каст: тигра Шер-Хана озвучил актер Бенедикт Камбербэтч, пантеру Багиру – Кристиан Бэйл, удава Каа – Кейт Бланшетт, а медведя Балу – сам режиссер Энди Серкис.

Читайте также: Гильермо дель Торо снимет хоррор-сериал для Netflix

Обновленный фильм "Маугли" значительно отличается от предыдущих экранизаций, поскольку в этой истории будет показана темная сторона джунглей, где звери будут выглядеть не такими добрыми и приветливыми как в предыдущих адаптациях и оригинальном романе Киплинга.

"Маугли" 2018: смотреть первый трейлер фильма онлайн

Стоит добавить, что по произведению писателя Редьярда Киплинга "Маугли" в 1973 и 1989 годах были отсняты одноименные мультимедийные фильмы, а позже, в 1967, 1994 и 2003 годах, созданы несколько частей фильма "Книга джунглей".