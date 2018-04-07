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Владимир Шередега

Майдан був не законним явищем, а військовим табором, який захищався і тримав повноцінну оборону

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Революція Гідності
Революція Гідності / 5 канал

А закон порушили всі, хто на Грушевського в січні і на Майдані 18-20 лютого був.

Майдан сам по собі з певного моменту не був ані мирним зібранням, ані законним явищем.

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Він був військовим табором, який захищався і тримав повноцінну військову оборону від незаконних дій так званих правоохоронців. Тих правоохоронців, що прагнули просто вбити всіх, хто на Майдані перебував.

При цьому усі як мінімум порушили статтю 294, частину другу. Масові заворушення, що призвели до смерті людей. Від 8 років позбавлення волі.

Не кажучи вже про антитерористичну операцію "Бумеранг" від 17:00 20 лютого.

А якби не порушували, то вже скоро б у 2020 році Янукович передавав президентське крісло сину, а ми б зустрічали в Києві на це торжество Путіна з патріархом Кірілом із привітаннями.

А якщо будемо сильно відокремлювати, хто з нас більше на Майдані той закон порушував, то зрештою поступово сядемо усі. Не треба тут сильно моралізаторствувати, хто більше порушував закон на Майдані, а хто меньше. Хто страшніше, а хто пом'якше. Хто вбивав міліціонерів, а хто не вбивав.

Зрештою, вони теж не самі себе вбивали.

Якщо будемо сильно розрізнювати, хто порушував закон більше і просто здавати своїх, то зрештою точно сядемо усі. Просто ті, хто буде вимагати "справедливого покарання тим, хто більше порушував закон", сядуть трошки пізніше. Але не набагато пізніше. Одразу за першими ж підуть і вони.

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Автор: Владимир Шередега
Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Публикации Евромайдан
Источник: 24 Канал
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