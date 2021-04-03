Має навчити історія, – Кравчук порівняв нарощення російських військ з початком Другої світової
Леонід Кравчук порівняв ситуацію на кордонах між Україною та Росією з початком Другої світової війни. За словами політика, спершу теж не звертали увагу, що хтось нарощує війська.
Источник:"Дождь"
Глава української делегації у ТКГ Кравчук наголосив, що ескалацію на Донбасі необхідно розглядати як можливість розширення конфлікту та агресії.
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Нас багато чому має навчити історія. Друга світова війна, теж не звертали увагу, що хтось зосереджує війська. Ми маємо бути готові,
– заявив Кравчук.
За словами глави української делегації у ТКГ, сьогодні Україна готова до будь-яких можливих сценаріїв. Наша країна не має меті погрожувати Росії, однак "ми захищатимемось до останнього".
Кравчук заявив, що це абсолютно нормальна реакція війни та народу.
Що відбувається на Донбасі
- Окупанти хваляться "доставкою" нової військової техніки і сучасної зброї з Росії. Бойовики заявляють, що це не останній такий щедрий "подарунок" від країни-агресора.
- Окрім того, російські найманці проводять на Донбасі військові навчання. Зокрема, про це мовиться у звіті ОБСЄ. У навчанні взяли участь понад 40 танків.
- Ескалацію на Донбасі у квітні 2021 року в Україні вже назвали наймасштабнішою за останні роки. Росія завела ситуацію у глухий кут, вийти з нього можна лише шляхом дипломатії.
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