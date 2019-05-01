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      Ольга Черненко

      Майские праздники в "ЛНР": нельзя накормить, но можно обмануть

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      "ЛНР" – страна контрастов
      "ЛНР" – страна контрастов / Фото из открытых источников

      Что не говорите, но жизнь в "ЛНР" бьет ключом. И если ты бюджетник, будь уверен, эти длинные выходные не пройдут мимо тебя.

      Ты вряд ли уедешь в Египет – на это просто не хватит средств. Но ты наверняка будешь вовлечен в шествие трудовых коллективов 1 Мая, акцию "Бессмертный полк" 9-го и какие-то движения к 12-му. А между этими праздниками уже по своей инициативе ты можешь участвовать в тех многочисленных мероприятиях, которыми очень богата "республика".

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      На днях уже подвели итоги конкурса детского рисунка – инициатором этого мероприятия были профсоюзы "республики", а темой – охрана труда. То есть ребенок должен был изобразить, как он понимает безопасное производство и охрану труда. А в местных новостях прозвучал комментарий лидера местных профсоюзов Олега Акимова об этом конкурсе:

      В рисунках дети показали разный методологический подход к вопросам безопасности охраны труда на предприятиях разных форм собственности.

      Эко сказано, да? Не просто нарисовали папу в каске, а предприятия разной формы собственности. И совсем уже в унисон со словами Олега Акимова я услышала с десяток слов, собранных едва ли ни в одном предложении: релевантный, валидный, брифинг, супервизия и тим-лидеры. Да, это не был модный тренинг или какое-то интервью. Это был все тот же Луганск, где кто-то ищет подешевле картошку, а кто-то, раздвигая руками горизонты, говорит о валидности и релевантности.

      Луганск все больше напоминает город контрастов, потому что в роскошном ресторане "Кавказский двор" на праздники заняты все этажи и площадки, а наряду с этим кто-то умирает в переходах на Станицу Луганскую. И для кого-то время сейчас самое настоящее, потому что именно сейчас появился шанс сделать карьеру, купить машину, поменять жизнь к лучшему, а кто-то прозябает в нищете, потому что с войной потерял работу и здоровье. Но в этом городе контрастов мы вряд ли увидим на центральной площади бедных и несчастных, потому что на выходных привычно будет звучать музыка, приедут уходящие в тираж в России знаменитости, чтобы создать иллюзию праздника у нас.

      Если не удается накормить всех, всех можно обмануть – музыкой, митингами и шествиями, шариками в воздухе и громкими словами с высоких трибун. И этот обман работает для молодежи, которая счастлива возможности гулять в отсутствие комендантского часа, и, слыша музыку, мы часто верим в то, что все вокруг счастливы. Вероятно, местные политтехнологи давно поняли, как можно увести людей от насущных проблем – концертами российских знаменитостей, зарплатой раньше срока, митингами и шествиями. Всем тем, что не делает богаче, но не дает времени думать о своих проблемах.

      Посмотрев на всю эту мишуру, приправленную ярким солнцем, запахами черемухи в воздухе, громкой музыкой и ярмарками, покажется, что вокруг много людей и все они счастливы. Можно быть уверенным в том, что после этих выходных у кого в социальных сетях появятся фотографии с шашлыками возле гаражей, а кто-то слетает в Египет или покорит Эльбрус. Как ни странно, но и то и другое прекрасно сочетается – это "республика", страна контрастов.

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      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Новости политики Майские праздники Публикации Новости Луганска
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