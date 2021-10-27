Мажор, устроивший смертельное ДТП в Харькове, ранее стрелял по людям из пистолета

В Харькове вечером 26 октября произошла жуткая авария с погибшим. Виновник столкновения на бешеной скорости выехал на перекресток на красный свет. Сообщают, что у него уже были проблемы с законом: стрелял по людям, ездил на бешеной скорости и любил показать в инстагарме "свою роскошную жизнь".

В соцсетях сообщают, что он местный мажор, которому только накануне купили авто. К тому же он в 14 лет стрелял из пневматического пистолета в женщину и парня, у которых были к нему претензии.

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В 14 стрелял по людям в магазине

Случай произошел еще в 2019 году: тогда парню, которого называют Николаем, было всего 14 лет. Местное издание Vgorode писало, что подросток оскорблял девушку и говорил, что она "ему не ровня". Тогда ее старший 19-летний брат и 39-летняя мама решили разобраться с мажором. Встретиться договорились в супермаркете.

Я к нему подошел, и он стал мне угрожать и моей семье. Говорить, что мы – никто и он засадит нас, и потом мы заплатим ему денег,

– рассказывал пострадавший.

После таких дерзких слов все решили отойти в более тихое место. Однако вдогонку старшим мажор начал стрелять. Как рассказал 19-летний парень, он получил 7 пуль, еще 1 – 2 – его мама.

Пулю из головы пострадавшему вытаскивали врачи

Тогда на место вызвали полицию и открыли уголовное дело по статье "Хулиганство".

16-летнего водителя, из-за которого погиб 58-летний мужчина, уже задержала полиция . Правоохранители утверждают, что он был трезв.



Задержание подростка в супермаркете: смотрите видео

Хвастовство автоматами, скоростью и роскошной жизнью

После аварии в соцсетях сразу появились скриншоты с личной страницы виновника ДТП. В инстаграме он часто показывал свой автомобиль, на котором гонял более 100 километров в час.

Там же он светил кучей денег, автоматами в багажнике, дорогим отдыхом.

Жизнь харьковского мажора, совершившего ДТП / Скриншоты из телеграма "Харьков 1654"

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