Николая уже привлекали к уголовной ответственности. Срок условного наказания еще не истек. Об этом сказал пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

Кстати Родителей 16-летнего подозреваемого в ДТП в Харькове могут привлечь к ответственности

Парню "светит" 10 лет

Из-за непогашенной судимости к приговору за ДТП (максимальный – 8 лет) ему могут прибавить еще 2 года за предыдущее преступление.

Поэтому 16-летнему Николаю грозит 10 лет за решеткой. Однако каким именно будет наказание, решит суд.

Что известно о стрельбе

В 2019 году тогда еще 14-летний Николай обидел девушку и сказал, что она "не его уровня". После этого старший брат девушки и ее мама решили поговорить с мажором.

Встретиться договорились в супермаркете. Брат утверждает, что юноша стал угрожать семье. Когда отошли в спокойное место, парень начал стрелять. Пострадавший якобы получил 7 пуль, его мама – 1 или 2.

За это мажор и получил "условное".

Смотрите видео конфликта в супермаркете:

Смертельное ДТП в Харькове: что известно