Мажору по Харьковскому ДТП могут увеличить срок из-за непогашенной судимости
Источник:"Суспільне"
Если вину 16-летнего Николая из Харькова в ДТП докажут, то он может получить больший срок тюрьмы, чем инкриминируют. Парень имеет непогашенную судимость по другому делу. Оно касается стрельбы в супермаркете.
Николая уже привлекали к уголовной ответственности. Срок условного наказания еще не истек. Об этом сказал пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.
Кстати Родителей 16-летнего подозреваемого в ДТП в Харькове могут привлечь к ответственности
Парню "светит" 10 лет
Из-за непогашенной судимости к приговору за ДТП (максимальный – 8 лет) ему могут прибавить еще 2 года за предыдущее преступление.
Поэтому 16-летнему Николаю грозит 10 лет за решеткой. Однако каким именно будет наказание, решит суд.
Что известно о стрельбе
В 2019 году тогда еще 14-летний Николай обидел девушку и сказал, что она "не его уровня". После этого старший брат девушки и ее мама решили поговорить с мажором.
Встретиться договорились в супермаркете. Брат утверждает, что юноша стал угрожать семье. Когда отошли в спокойное место, парень начал стрелять. Пострадавший якобы получил 7 пуль, его мама – 1 или 2.
За это мажор и получил "условное".
Смотрите видео конфликта в супермаркете:
Смертельное ДТП в Харькове: что известно
- В Харькове вечером, 26 октября, Infinity на большой скорости влетела на перекресток с красным сигналом светофора. Авто врезалось в Chevrolet, который выезжал на перекресток. 58-летний водитель последнего сразу погиб.
- Следствие утверждает, что за рулем был 16-летний Николай. Сам он этого не помнит. К слову, у подростка никогда не было водительских прав.
- В сети появилась вероятная переписка Николая, в которой он рассказал, что решает проблемы с полицией за 100 – 200 долларов.
- Подростку объявили подозрение и избрали меру пресечения. Парня отправили в СИЗО на 2 месяца без возможности внесения залога.