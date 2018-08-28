"Мажора" Енгибаряна, который насмерть сбил подростка на переходе, освободили в зале суда

Во вторник, 28 августа, коллегия судей Апелляционного суда Харьковской области приняла решение освободить водителя Toyota Cаmry Тиграна Енгибаряна, который на пешеходном переходе в Харькове насмерть сбил 17-летнего парня.

Об этом сообщает KHARKIV Today.

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Пресс-секретарь Апелляционного суда Евгения Бондаренко сообщила, что суд удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов и обвиняемого, изменив реальный срок на условный.

"Приговор районного суда изменен в соответствии со статьей 75 УК Украины. Енгибарян освобожден от отбывания основного срока наказания с испытанием", – сказала она.

Для Енгибаряна установлен испытательный срок три года, в течение которого он должен являться для регистрации, сообщать об изменении места проживания.

Виновник смертельного ДТП сразу же был освобожден из зала суда. Пострадавшая сторона, которая присутствовала при вынесении решения, не возражала.

В срок зачислят предварительное содержание с 16 января по 28 августа 2018 года.

Напомним, 18-летний водитель в середине января насмерть сбил 17-летнего парня. Водитель выехал на встречную полосу, чтобы объехать машины, которые остановились на светофоре, и на скорости врезался в пешехода. Студент скончался на месте, а Енгибарян уехал с места аварии.