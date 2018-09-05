Мажорні ДТП: скільки коштує вбити людину і не сісти при цьому за ґрати

Хоч наше суспільство хоч і важко чимось здивувати, харківському апеляційному суду це вдалося. Нещодавно він випустив на волю 19-ти річного харків’янина Тиграна Енгібаряна. Взимку цей син харківського бізнесмена на своєму авто Toyota Camry збив на пішохідному переході 17-ти річного харків’янина Володимира Віношкіна.

Подивіться це коротке і жахливе відео. Від отриманих травм пішохід тоді помер, а Енгібарян-молодший, збивши його, навіть не зупинився і помчав далі.

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Відео смертельної аварії у Харкові за участю Тиграна Енгібаряна

Згодом мажора затримали, справу розслідували швидко і передали до районного суду. За порушення правил дорожнього руху, які призвели до загибелі людини, і за залишення в небезпеці молодому гонщику Енгібаряну загрожувало вісім років позбавлення волі.

Прокурори попросили у суду п’ять років реального терміну. Зрештою, районний суд виніс рішення: засудити на три роки в’язниці. Але адвокати Енгібаряна подали апеляцію, і днями апеляційний суд Харкова виніс вирок – три роки умовно.

Винуватця смертельної аварії звільнили з-під варти просто в залі суду. Служителі Феміди послалися на те, що Енгібаряна можна не саджати за ґрати через те, що його батько відшкодував родичам загиблого втрати. І ті відмовилися від претензій.

Була озвучена і сума – 80 тисяч доларів, за які батьки загиблого юнака підписали відмову від цивільних позовів і були не проти умовного терміну для Енгібаряна. Цією згодою і скористалися судді, які позбавили мажора-вбивцю необхідності відбувати тюремний термін.

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І це не перший випадок, коли грошовитих винуватців смертельних аварій або їх молодих нащадків суди випускають на волю, оскільки родичам загиблих вони сплатили компенсацію.



Тигран Енгібарян

Свого часу я робив журналістське розслідування про те, як таких ось мажорів суди звільняють від реальних термінів покарання, оскільки за порівняно невеликі гроші вони можуть відкупитися від тюрми.

Проаналізувавши близько восьми випадків, я дійшов висновку, що в середньому вартість людського життя в таких аваріях коштує 20 тисяч доларів. Саме стільки в середньому платили мажори або їхні батьки за відмову від претензій з боку родичів жертв.

Одна з таких історій – смертельне ДТП, яке зчинив киянин Ярослав Мізін. На пішохідному переході він збив матір трьох дітей Ольгу Погадаєву. На величезній швидкості Mercedes Мізіна летів Дніпровською набережною на червоне світло. І зніс жінку, коли вона перетинала дорогу на пішохідному переході.

Машина Мізіна зупинилася лише через 200 метрів, влетівши в припарковані на узбіччі автівки. Коли очевидці аварії дісталися до водія, то в напівпритомному від алкогольного сп’яніння стані він почав погрожувати їм своїми родинними зв’язками.

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На суді винуватець аварії пообіцяв заплатити родичам загиблої 20 тисяч доларів, щоб компенсувати шкоду. Через це суддя звільнив Мізіна від тюрми і дав п’ять років умовно. Бо Кримінальний кодекс справді дає можливість суддям засуджувати умовно в тому випадку, коли родичі жертв від претензій відмовляються. Але Кодекс дає лише можливість, а не зобов’язує суддів відмовлятися від реальних термінів покарань.

А небідні родичі мажорів, як ми знаємо, шукають будь-які можливості і підходи до суддів, які, як ми знаємо з інших розслідувань, люблять розкішний спосіб життя. Тобто, судді можуть саджати за ґрати навіть попри компенсацію, а можуть, як ми бачимо, і не саджати.



Іноді українські суди сприймають можливість як обов'язок

Примітний факт: коли через рік я поговорив з чоловіком загиблої Ольги Погадаєвої, він повідомив, що Мізін не заплатив йому і половини обіцяної на суді суми.

Чому ж він вирішив взяти гроші і відмовитись від претензій? Чоловік пояснив, що подумав, що дружину вже не повернеш, від мажора в тюрмі йому користі буде мало, а так хоч компенсацію за загибель отримаєш.

Важко звинувачувати людей, які пережили таке горе, але очевидно, що своєю згодою – гроші в обмін на свободу для вбивць – вони провокують безкарність мажорів на дорогах. Останні знають: що б не сталося, від тюрми завжди можна відкупитися. І саме цією шпариною в законі користуються жадібні судді, спритні адвокати і впливові батьки винуватців аварій.

Головне, щоб вони розуміли: звільнивши від тюрми чергового такого гонщинка, колись вони самі чи їхні родичі можуть потрапити під колеса оскаженілого мажора. Який знаючи, що від вбивства за кермом можна завжди відкупитися, в п’яному угарі летітиме на червоне світло.