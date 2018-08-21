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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

"Мажорное" ДТП на набережной Киева: полиция задержала свидетеля, а пьяному водителю грозит штрф

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Вечером 20 августа в Киеве горе-водитель, нарушая правила дорожного движения на бешеной скорости, протаранил три машины. И даже при таком явном нарушении водителя отпустили, что изрядно разозлило граждан.

Водитель ВМW на большой скорости, с характерным звуком экстренного торможения, врезался в припаркованные на обочине автомобили.

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К счастью, в результате ДТП никто не пострадал, потому что в авто никого не было. Не пострадал и сам водитель ВМW. Возможно, из-за того, что был пьян. По крайней мере это обнаружили полицейские, которые прибыли на место происшествия. Водитель отказался проходить тест на содержание алкоголя в крови, однако у него были все внешние признаки опьянения.

Гонщика на ВМW ранее лишали водительских прав. Возможно, поэтому он и пытался отрицать все, что ему инкриминировала полиция.

Вокруг разбитых авто собрались возмущенные люди. Не понимали, почему горе-водителя не арестовывают. Дошло даже до толкотни и драк. Осложнило ситуацию и то, что полиция задержала за хулиганство одного из возмущенных граждан, а водителя – нет.

В полиции пояснили, что ДТП обошлось без жертв, поэтому на водителя, согласно закону, составили только административные протоколы.

В отношении водителя составлены админматериалы по статье 124 Уголовного кодекса Украины об административных правонарушениях – это совершение ДТП. А также по статье 130 Кодекса Украины административного протокола о правонарушениях – управление в состоянии опьянения,
– объяснила пресс-секретарь патрульной полиции Яна Угловая.

Разбитое ВМW забрали на штрафплощадку. Сейчас водитель ожидает вызов в суд, где ему должны вынести приговор. Максимум, что грозит пьяному лихачу на элитном авто без водительских прав – это штраф.

Автор: Эдуард Крижановский
Теги: Полиция Новости Украины Новости Киева ДТП на Днепровской набережной Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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