"Мажорное" ДТП на набережной в Киеве: журналист обнародовал резонансные детали

Вечером 20 августа на Днепровской набережной в Киеве произошло масштабное ДТП, в котором чудом обошлось без жертв.

На видео, которое появилось в сети, видно, как автомобиль на большой скорости едет по дороге и врезается в несколько автомобилей, припаркованных на обочине.

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Журналист Дмитрий Гнап обнародовал фото мужчины, который был за рулем BMW и устроил масштабную аварию на Днепровской набережной.



После ДТП водитель BMW пытался поменяться местом с пассажиром

По словам свидетелей, когда этого горе-водителя извлекали из покореженного автомобиля он пытался поменяться местами с пассажиром. Возмущенные очевидцы едва не устроили самосуд над виновником ДТП.

После прибытия правоохранителей мужчина вел себя достаточно неадекватно и отказался проходить алкотест.

Шел шестой месяц суда над Зайцевой в Харькове. Шел третий год расследования прокурорами дела Толстошеев в Киеве. Шел третий год суда над пасынком Фирташа Калиновским в Киеве. "Закон и справедливость" – как любит писать наш доблестный генпрокурор. "За это и выпьем!" – отвечают мажоры,

– иронично подытожил Дмитрий Гнап.

Вечером 19 августа ужасное ДТП произошло на Новоирпинський трассе под Киевом. В лобовом столкновении четыре человека погибли, еще трое серьезно пострадали.