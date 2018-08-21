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"Мажорное" ДТП на набережной в Киеве: журналист обнародовал резонансные детали

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BMW на скорости врезалось в припаркованные авто на набережной в Киеве
BMW на скорости врезалось в припаркованные авто на набережной в Киеве / Соцсети

Вечером 20 августа на Днепровской набережной в Киеве произошло масштабное ДТП, в котором чудом обошлось без жертв.

На видео, которое появилось в сети, видно, как автомобиль на большой скорости едет по дороге и врезается в несколько автомобилей, припаркованных на обочине.

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Журналист Дмитрий Гнап обнародовал фото мужчины, который был за рулем BMW и устроил масштабную аварию на Днепровской набережной.

ДТП Київ Дніпровська набережна
После ДТП водитель BMW пытался поменяться местом с пассажиром

По словам свидетелей, когда этого горе-водителя извлекали из покореженного автомобиля он пытался поменяться местами с пассажиром. Возмущенные очевидцы едва не устроили самосуд над виновником ДТП.

После прибытия правоохранителей мужчина вел себя достаточно неадекватно и отказался проходить алкотест.

Шел шестой месяц суда над Зайцевой в Харькове. Шел третий год расследования прокурорами дела Толстошеев в Киеве. Шел третий год суда над пасынком Фирташа Калиновским в Киеве. "Закон и справедливость" – как любит писать наш доблестный генпрокурор. "За это и выпьем!" – отвечают мажоры,
– иронично подытожил Дмитрий Гнап.

Вечером 19 августа ужасное ДТП произошло на Новоирпинський трассе под Киевом. В лобовом столкновении четыре человека погибли, еще трое серьезно пострадали.

Теги: Новости Украины Расследования Криминальные новости Аварии и ДТП Новости Киева
Источник: 24 Канал
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