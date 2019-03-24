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      Мебель скользила по каютам, судно несло на камни: пассажиры об аварии круизного лайнера – видео

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      Пассажиры фешенебельного лайнера шведской компании Viking Sky попали в опасную ситуацию. Во время мощного морского шторма у берегов Норвегии, когда волны достигали 10 метровой высоты, у судна отказали двигатели. Почти сутки в такую погоду спасатели пытались эвакуировать пассажиров, десятки из них – ранены.

      Двигатели  у корабля Viking Star отказали в разгар морского шторма, по дороге в город Ставангер.

      Читайте также: Авария круизного лайнера у берегов Норвегии: спасение пассажиров завершено

      Скорость ветра превышала 160 километров в час. Волны иногда достигали 10 метров в высоту, выбивали окна и раскачивали судно на 45 градусов. Мебель на борту корабля давила пассажиров.

      17 человек получили ранения, трое из них – серьезные. Стал на якорь корабль в 5 километрах от побережья, а когда начал дрейфовать – послал сигнал бедствия. Для эвакуации пассажиров отправились 5 вертолетов и несколько спасательных лодок. Спасатели работали в разгар бури всю ночь. К утру удалось вывезти около трех сотен пассажиров.

      "Многие лица здесь, на берегу, готовы оказывать помощь. Полиция, многие врачи также наготове. Волонтеры также помогают: приносят еду, теплую одежду", - отметил руководитель спасательной операции Ян Эйрв.

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      Впоследствии паника на борту утихла. Люди организовано ждали своей очереди на эвакуацию. Те, кого наконец доставили к берегу, рассказали свои впечатления от круиза.

      Мебель скользила по каютам, разбивала стекла. Травмировались десятки пассажиров. Было очень опасно. Страшнее всего было, когда мы понимали, что судно относит волнами к скалам. К счастью, не случилось,
      – рассказал о своих эмоциях эвакуирован пассажир Ян Тербрюген.

      Впоследствии удалось починить три из четырех двигателей и отбуксировать судно в гавань Молде. А в компании Viking Sky будут выяснять причины поломки. Ближайший круиз, который должен стартовать уже 27 марта, отменили.

      Что известно про Viking Sky? Это шведская компания с роскошными круизными лайнерами для любителей изысканного отдыха. В частности, так описывают судна компании Viking Sky авторитетные издания. Минимальная цена отдыха там – почти 200 тысяч гривен. Особенностью лайнеров есть каюты с балконами, террасами и роскошной инфраструктурой. Viking Star – одна из разновидностей кораблей компании Viking Sky.

      Viking Sky
      Лайнеры Viking Sky

      Viking Sky
      Салоны элитных лайнеров

      blog_ava
      Авария круизного лайнера у берегов Норвегии: спасение пассажиров завершено
      сегодня
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      Автор: Елена Кук
      Теги: Водный транспорт Норвегия Аварии и ДТП
      Источник: 24 канал
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