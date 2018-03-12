Мечети, небоскребы и подводные аттракционы: 5 причин посетить Объединенные Арабские Эмираты

Объединенные Арабские Эмираты – это страна, где восточная роскошь переплетается с урбанистическим минимализмом и большим разнообразием развлечений. Предлагаем 5 причин, почему стоит посетить эту страну.

С 31 декабря 2017 украинцы могут путешествовать в ОАЭ без виз. Предлагаем 5 причин, по которым вам захочется поехать в эту экзотическую страну.

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Причина 1. Туристический комфорт

Эмираты открыты для туристов в течение всего года. Наиболее комфортный период – с октября по апрель. В это время на курортах ОАЭ 25-27 градусов тепла, море прогрето до 20-25 градусов. Пик сезона приходится на ноябрь.

Летом в ОАЭ жарко (+40 и выше), но дешево. Отличный вариант для тех, кто хорошо переносит высокие температуры, избегает многолюдности и хочет сэкономить.

Причина 2. Высокий уровень безопасности и сервиса



Курорты ОАЭ – одни из самых безопасных в мире.

Журнал Forbes Traveler включил Дубай в десятку самых благополучных туристических городов. А в престижном рейтинге компании Mercer Дубай и Абу-Даби ежегодно входят в сотню городов с самым высоким уровнем качества жизни.

Когда вы прилетаете в аэропорт Дубая, вам сканируют сетчатку глаза, чтобы определить, или посещали вы страну раньше и не было ли у вас проблем с законом. А к 2020 году традиционные системы досмотра в терминалах планируют заменить виртуальными туннелями-аквариумами. Все для того, чтобы придерживаться высоких стандартов безопасности с минимальным дискомфортом для туристов.

Независимо от количества звезд, номера в отелях всегда комфортабельные, с кондиционерами и всем необходимым для отдыха. Практически в любом гостиничном комплексе Эмиратов есть свой бассейн, бар и фитнес-зал. Система питания обычно – ВВ (завтраки) или HB (полупансион), что вполне оправдано, ведь из-за большого количества развлечений туристы мало времени проводят в гостиницах.

Причина 3. Уникальные памятники

Почти все регионы ОАЭ заняли свои ниши на туристическом рынке. Одни отправляются в спокойную Шарджу. Это культурная столица государства – никаких гуляний, но сплошные музеи и много бюджетных отелей на первой линии. Другие едут ловить волну и нырять на побережье Индийского океана в Фуджейру.

Но большинство выбирает многовековые традиции, которые сочетаются с высоким уровнем технологий, города, где узкие восточные улочки соседствуют с головокружительными небоскребами, – Абу-Даби и Дубай.

Столичный Абу-Даби может похвастаться чистыми пляжами и респектабельной публикой. Обязательно посетите следующие места:

1. Мечеть шейха Зайда. Одна из шести крупнейших в мире. Вход разрешен не только мусульманам, а экскурсии бесплатные.

2. Дворец шейха Аль-Джарафа с прилегающим к нему заповедником – оазис арабского колорита и природной свежести.

3. Первый в мире тематический парк "Феррари-парк". Это десятки аттракционов с машинами и о машинах. Чтобы испытать хотя бы часть, нужен будет целый день, поэтому лучше брать "Золотой билет". В этом же месте, на искусственном острове Яс, вы найдете настоящую трассу Формулы-1.

Настоящей туристической Меккой является Дубай, куда приезжают миллионы людей посмотреть, как за сорок с лишним лет бедный рыбацкий поселок превратился в город будущего.

Чтобы познакомиться со всеми достопримечательностями Дубая, не хватит и недели. Но есть места, которые посетить стоит обязательно:

1. Небоскреб "Бурдж-Халифа". 828 метров, 163 этажа – самое высокое здание в мире! На верхних этажах Дубайской башни расположена смотровая площадка, откуда открывается потрясающий вид на город. "Бурдж-Халифа" пользуется огромной популярностью у туристов, поэтому билеты стоит покупать заранее.

2. Фонтан Дубай. Расположен на искусственном озере площадью 12 гектаров. Каждый вечер там демонстрируют феерические композиции из музыки, воды и света. Также там можно посмотреть лазерное шоу на стенах, расположенных неподалеку от башни "Бурдж-Халифа".

3.Аквариум и подводный зоопарк в Dubai Mall. Это один из крупнейших океанариумов мира – более 30 тысяч рыб и 220 видов морских животных. Место, где интересно как детям, так и взрослым.

Причина 4. Разнообразие отдыха



В ОАЭ каждый может найти себе отдых по карману и по интересам: от обзорных автобусных и морских экскурсий до аквапарков и полетов на вертолете над ночными мегаполисами.

Вот 5 вещей, которые стоит сделать в ОАЭ:

1. Осуществить "Прыжок веры" в аквапарке "Аквавентур".

Это почти вертикальный спуск с высоты 27 метров через прозрачный туннель, окруженный акулами. Аквапарк считается одним из лучших в мире. Он расположен на насыпном острове Palm Jumeirah неподалеку от знаменитого отеля Atlantis The Palm.

2. Поужинать под звездным небом Аравийской пустыни.

Вы можете покататься на верблюдах на закате, а затем пойти на ужин в роскошном шатре с кальяном и арабскими мелодиями.

3. Парить на флайборде на фоне небоскребов.

Футуристический пейзаж дубайских высоток и десятиметровый полет над водой подарят вам полное ощущение, что будущее уже наступило. Флайборд – это идеальный вид развлечений для любителей экстрима с хорошей физической подготовкой.

4. Покататься на лыжах в 30-градусную жару.

Комплекс Ski Dubai – это портал из жаркого лета в заснеженную зиму. Утром вы можете позагорать на пляже, а вечером покататься на лыжах и сноуборде по трассам различной протяженности и уровня сложности.

5. Поохотиться на крабов.

В небольшом эмирате Ум Аль Кувейн гостям предлагают принять участие в традиционном местном промысле – ночной ловле крабов. Вооружившись мощным фонариком, ловкостью и смекалкой, можно обеспечить себе изысканный ужин. Свежевыловленных крабов готовят по традиционным арабским рецептам.

Причина 5. Выгодный шопинг

Покупки – еще один популярный вид развлечений в ОАЭ. Гигантские современные торговые центры расположены рядом с аутентичными восточными базарами и манят людей со всего мира, ведь там можно купить оригинальную брендовую вещь практически по себестоимости без наценок. Например, если кожаная сумка от производителя стоит 100 долларов, в магазинах ОАЭ эта сумма может стоить 110 долларов, в то время, как в Европе – 140.