Ибрагим никогда не рассказывал о семье

Местные жители рассказали, что мальчик бродяжничал с 5 лет. Его маму постоянно видели пьяной. Кстати, по данным СМИ, женщину также могут привлечь к ответственности. Сейчас ее допрашивают следователи.

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Соседи семьи рассказали, что часто видели, как мать кричала на Ибрагима и била его.

В школе, где учился мальчик, о нем отзываются хорошо. Говорят, что он был общительным, но никогда не рассказывал о своей семье.

Я работаю в школе, где учился Ибрагим. Время от времени видела его мать – всегда приходила пьяная. Вообще о семье мальчик никогда ничего не рассказывал. Кажется, он рос не с родным отцом, а с сожителем матери,

– рассказала сотрудница школы Анастасия.

Она добавила: "Это был очень веселый и добрый мальчик. Рассказывал, что мечтает заниматься боксом. Хотел стать сильным, чтобы защищать слабых".

Социальные службы ребенком не интересовались. Кстати, мэр города говорит, что сожитель женщины, это не тот человек, которого подозревают в убийстве.

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