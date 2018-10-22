Мечтала, что он будет оперным певцом, – мама Дзидзьо впервые рассказала о его детстве

Артист Дзидзьо уже давно завоевал украинский шоу-бизнес своей харизмой и забавным образом. Однако свою семью певец тщательно оберегал от излишнего внимания общественности. Впоследствии Дзидзьо все же познакомил поклонников со своей мамой – Галиной Яновной.

Женщина впервые появилась на телевидении в фильме "DZIDZIO Контрабас". Там Галина Яновна сыграла эпизодическую роль мамы. По ее словам, сделать это было не сложно, потому что она как будто просто общалась с сыном, без камер.

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Сейчас в сети появилось небольшое интервью с мамой Дзидзьо. Перед камерой Галина Яновна вспомнила, каким было детство ее сына и как она видела будущее своего сына.

Когда он еще был маленьким, пел. Моя мама всегда думала, что он будет священником, а я мечтала, что он будет оперным певцом. Так случилось, что он стал эстрадным артистом,

– отметила Галина Яновна.

Мама Дзидзьо добавила, что еще в детстве артист мечтал снимать комедийные фильмы. Сейчас, когда детский замысел певца реализовывается, она с радостью приняла участие в создании новой комедии "DZIDZIO Первый раз". Как и в предыдущем ролике, Галина Яновна будет играть саму себя.

"В детстве были фильмы про Бени Хилла, комедийные, и он всегда говорил: "Я буду снимать такие фильмы, буду играть так, как он". Это была его мечта, поэтому я ради мечты своего ребенка готова на все. Лишь бы он был счастлив и доволен", – призналась Галина Яновна.

Стоит отметить, что съемки новой комедии проходили в селе Молотов Жидачевского района Львовской области. В местной церкви в 1982 году родители певца Дзидзьо венчались, что изрядно тронуло певца.

Смотрите видео интервью с мамой Дзидзьо: