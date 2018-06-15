MediaTek поборется за бюджетный сегмент процессоров с Qualcomm

Бюджетный чипсет Helio A22 впервые представили во время презентации смартфона Xiaomi Redmi 6A, а сейчас компания MediaTek опубликовала его подробные технические характеристики. Стоит отметить, что он выполнен по 12-нм техпроцессу и является главным конкурентом Snapdragon 425.

Об этом сообщает Fonearena.

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В основе новинки – 4 ядра Cortex-A53 с поддержкой энергоэффективной технологии MediaTek CorePilot. Тактовая частота процессора составляет 2 ГГц, контроллер памяти поддерживает как чипы LPDDR3, так и LPDDR4x, объемом 4 и 6 ГБ соответственно. Представители MediaTek утверждают, что в сравнении с прямым конкурентом (Qualcomm Snapdragon 425) их детище быстрее на 30%, а видеоускоритель PowerVR GE производительнее на 72%.

Новинка поддерживает двойной модуль камеры 13+8 Мп или одинарный с сенсором на 21 Мп. Сообщается, что бюджетный процессор обзавелся поддержкой большого числа функций с искусственным интеллектом, в том числе Face Unlock и умных фотоальбомов. Благодаря технологии MediaTek NeuroPilot разработчики приложений и производители устройств получат доступ к экосистеме искусственного интеллекта. Также заявлена полная совместимость с Android Neural Networks API (Android NNAPI).

За связь отвечает модем WorldMode 4G LTE с поддержкой двух сим-карт VoLTE / ViLTE. Чипсет поддерживает технологию антенны MediaTek TAS 2.0 и новейшие стандарты связи: eMBMS, HUPE, Band 71 и IMS.

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Также стоит отметить выделенный сопроцессор, который отвечает за модули беспроводного подключения. Заявлена поддержка 4 систем спутниковой навигации (GPS, Glonass, Beidou, Galileo), Bluetooth 5 и Wi-Fi (802.11 ac).

Первым смартфоном на Helio A22 стал недавно анонсированный Xiaomi Redmi 6A, продажи которого начинаются уже сегодня, 15 июня. Чуть позже в продаже ожидаются и другие бюджетные устройства на базе нового чипсета.

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