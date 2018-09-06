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MediaTek представила дешевый аналог Face ID

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MediaTek представила дешевый аналог Face ID
MediaTek представила дешевый аналог Face ID / Фото из открытых источников

Компания MediaTek анонсировала технологию распознавания лиц, которая не уступает в надежности и точности решениям конкурентов. Ранее подобная опция использовалась только во флагманских устройствах, однако в MediaTek пообещали, что современный и безопасный способ разблокировки устройств с помощью сканирования лица будет доступен даже в аппаратах среднего класса.

Об этом сообщает Gizchina.

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Технология Active Stereo Depth Engine поддерживается мобильными процессорами Helio P60 и Helio P22. По заверениям MediaTek, данная технология в сочетании с инфракрасным излучателем, двумя наборами инфракрасных линз и алгоритмом идентификации лиц способны обеспечить безопасность и надежность на уровне 3D-сканирования с помощью структурированного света, что позволяет использовать опцию даже для подтверждения финансовых операций. При этом стоимость системы довольно низкая.

3D-сканування особи
3D-сканирование личности будет доступно не только на флагманских смартфонах

Отметим, что Active Stereo Depth Engine уже применяется в процессорах MediaTek для анализа глубины резкости при создании фотографий с размытым фоном.

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Теги: Смартфоны Техно Гаджеты Китай
Источник: 24 Канал
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