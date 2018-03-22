MediaTek заявляют, что смартфоны слишком дорогие, предлагают альтернативу

Китайская компания MediaTek, которая работает над созданием мобильных процессоров, заявляет, что пользователи переплачивают за мощные смартфоны – iPhone X, Samsung Galaxy S9 или OnePlus 5T.

Об этом пишет Techtoday.in.ua.

Поэтому в MediaTek предлагают новую категорию – "новый премиум". В компании предлагают самый бюджетный вариант, правда, некоторыми функциями придется пожертвовать. В компании уверяют – эти функции "мало кому нужны".

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Как рассказывают в MediaTek, существует спрос на мощные девайсы, которые не перенасыщены малопопулярными технологиями, такими как виртуальная реальность или скорость на уровне 5G.

Я думаю мы достигли точки разветвления. Конечно, флагманы будут иметь свою нишу и продолжат улучшать технологии. Однако покупателям уже важнее баланс функций и цены,

– заявил генеральный менеджер MediaTek Финбарр Мойнихан.

Подход, который хотят ввести в MediaTek, называют теорией "денежного шара". То есть когда менеджеры команды оценивают игроков с хорошими статистическими показателями, а не ярких и очень дорогих топовых спортсменов.

Поэтому MediaTek стремится создать чип с достаточной производительностью и недооцененными функциями, такими как улучшенное время автономной работы и более лучшие камеры. При этом цена будет ниже, также не будет дорогих экранов Quad HD, виртуальной реальности и модемов с поддержкой 5G.