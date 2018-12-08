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      Медицинская реформа: как будет проходить трансформация здравоохранения

      23 Читати новину українською
      Медицинская реформа
      Медицинская реформа / dumka.odessa.ua

      Трансформация здравоохранения началась в Украине в 2018 году и продлится три года, а в 2020 медицинская отрасль полностью перейдет на новую модель финансирования.

      Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения Александра Ябчанка.

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      Он отметил, что с 2019 года трансформация будет происходить на уровне вторичной специализированной помощи. А с 2020 года начнется реорганизация стационарной медицинской помощи.

      Як буде проходити медична реформа

      Медицинская реформа будет проходить в три этапа

      Также он призвал местные власти закончить процесс автономизации учреждений первичной медпомощи.

      Вся система переходит на электронную форму. Самое главное не останавливаться. Надеемся, трансформация системы здравоохранения продолжится и в 2020 году Украина полностью перейдет на новую модель финансирования медицины,
      – сказал Ябчанка.

      Он добавил, что в следующем году начнется кампания "Бесплатная диагностика". Принцип этой кампании будет такой, как и на первичной медицине, тоесть бесплатный.

      Напомним, в начале июля в Минздраве предложили концепцию, которая предусматривает новый подход как к обучению новых врачей, так и переходному периоду для тех врачей, которые уже работают.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Новости Украины Здоровье Министерство здравоохранения Украины Медицинская реформа
      Источник: 24 Канал
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