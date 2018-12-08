Медицинская реформа: как будет проходить трансформация здравоохранения
Трансформация здравоохранения началась в Украине в 2018 году и продлится три года, а в 2020 медицинская отрасль полностью перейдет на новую модель финансирования.
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения Александра Ябчанка.
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Он отметил, что с 2019 года трансформация будет происходить на уровне вторичной специализированной помощи. А с 2020 года начнется реорганизация стационарной медицинской помощи.
Медицинская реформа будет проходить в три этапа
Также он призвал местные власти закончить процесс автономизации учреждений первичной медпомощи.
Вся система переходит на электронную форму. Самое главное не останавливаться. Надеемся, трансформация системы здравоохранения продолжится и в 2020 году Украина полностью перейдет на новую модель финансирования медицины,
– сказал Ябчанка.
Он добавил, что в следующем году начнется кампания "Бесплатная диагностика". Принцип этой кампании будет такой, как и на первичной медицине, тоесть бесплатный.
Напомним, в начале июля в Минздраве предложили концепцию, которая предусматривает новый подход как к обучению новых врачей, так и переходному периоду для тех врачей, которые уже работают.
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