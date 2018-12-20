Медицинская реформа: как изменилась сфера здравоохранения за год

В 2018 году стартовала медицинская реформа, за этот год украинцев ждало немало новшеств. В этом материале вы сможете узнать, что уже изменилось, и какие изменения ждут медицину в следующем году.

Здоровье 24 пообщалось с доцентом кафедры анестезиологии и реаниматологии Буковинского государственного медицинского университета Сергеем Акентьевым и семейным врачом высшей категории Людмилой Соловей, чтобы разобраться в особенностях реформирования медицины в Украине.

Читайте также: Победы-2018: о главных достижениях Украины в уходящем году

Всего прошло 8 месяцев, как заработала Национальная служба здоровья (НСЗУ). В качестве примера взята Национальная служба здоровья Великобритании, которой исполнилось 70 лет. К успехам, которых достигли британцы, украинцам далеко.

Как отметил Олег Петренко, председатель НСЗУ, мечта о том, что у нас в одно мгновение появится европейский уровень медицинской помощи – это иллюзия. Нам придется долго работать, и можно пообещать только пот, слезы и тяжкий труд в течение ближайших 20 лет.

Медицинская реформа рассчитана на три года: 2018-2020 годы. Изменения будут происходить системные, сложные, которые будут формировать новую модель медицинского обслуживания украинцев.

Первый этап реформы коснулся первичного звена, на которое великая надежда, потому что на этом уровне до 90% проблем с больным будут решаться семейным врачом. Объявлено, что к узким специалистам будут направлять семейные врачи. А пациенты, которые не заключили договоры со своим врачом, лечиться у узкого специалиста на платной основе.

Зарплаты семейных врачей значительно возросли

Значительно выросли зарплаты семейных врачей. Они начали получать деньги за количество пациентов. Для этого главный врач должен подписать договор медучреждения с Нацслужбой здоровья, начиная новый принцип оплаты медуслуг "деньги идут за пациентом". В больницах, которые перешли на этот принцип зарплаты врачей в среднем составляют от 18 до 23 тысяч гривен.

Статус врача первички начал кардинально меняться. Это первая ласточка, которая вселяет надежду на достойную заработную плату для всех врачей к концу внедрения медицинской реформы. Правда, этой цели не все медики достигнут, поскольку надо пройти через большое количество новаций, которые планирует Минздрав. И не всегда они будут под силу всем медикам. Недаром, основной оппозицией минздравовским новациям являются сами медики, которые еще не поняли конечных целей реформы.

Читайте также: В Украине введут новые правила выдачи лекарств: что изменится

Больше половины украинцев уже заключили декларации с семейными врачами. Как показал опрос социологической группы "Рейтинг", 76% пациентов, которые выбрали семейных врачей, довольны ими, 18% затруднились с оценками, и лишь 6% выразили недовольство. При этом среди изменений, которые пациенты заметили после реформы, назывались внимательнее и вежливее отношение врача к пациенту, лучшие условия приема (ремонт, современное оборудование), бесплатные лабораторные тесты. Правда, 25% опрошенных отметили, что не заметили никаких изменений после заключения договора.

Доцент Сергей Акентьев “Я, как пациент, заключил договор со своим семейным врачом в поликлинике. Пока имею надежду только здороваться с ним. Мне импонирует то, что со следующего года в работу первички задействуют ряд электронных новаций: электронная карта, электронное направление и тому подобное. Имею надежду, что компьютеризация и ряд электронных внедрений облегчат работу врача на приеме, он будет больше уделять внимания пациенту. Ждать мгновенного эффекта, даже, за первый год медицинской реформы еще рано. Инерция старого мышления, к чему привык за жизнь, делает невозможным воспринять новации сразу. Окончательный эффект от медицинской реформы следует ожидать после ее окончания. Об этом говорят ее создатели”.

Реформа медицинского образования

Изменения в национальной системе здравоохранения невозможны без изменений в сфере медицинского образования. Медицинское образование находится в состоянии реформирования еще с 2014 года, когда был принят новый закон "О высшем образовании".

Кабинет Министров Украины 28 марта принял Постановление, которое создает основные организационные основы функционирования системы непрерывного профессионального развития медиков. В ней указано, что врачи после получения высшего образования будут непрерывно учиться для совершенствования профессиональных компетентностей.

В 2018 году минимальный балл ВНО для абитуриентов по профильным предметам – химия, биология и физика или математика на выбор – не менее 150. Во время самого обучения знания студентов-медиков будут проверять с помощью единого государственного квалификационного экзамена.

Без реформы медицинского образования невозможны изменения в системе здравоохранения

В 2019 году студенты-медики примут участие в международном мониторинговом исследовании. Исследование состоится в первом квартале 2019 года в формате теста для студентов четвертых курсов. Результаты тестирования никоим образом не будут влиять на успеваемость студентов и не могут стать поводом для исключения из университета. Как отмечают в Минздраве, исследование проводится для того, чтобы объективно оценить качество украинского медицинского образования и точно определить, где именно его надо усовершенствовать.

Также в 2019 году Минздрав введет единый государственный квалификационный экзамен (ЕГКЭ) в сфере здравоохранения, содержащий четыре компонента: экзамен ШАГ (такой студенты сдавали и до сих пор), тест по английскому языку профессионального направления, международный экзамен по основам медицины (IFOM) и практический экзамен — так называемый ОСК(П)И. ЕГКЭ будет состоять из двух этапов: первый этап будет проводиться на третьем курсе (ШАГ-1, английский язык и IFOM (базовые медицинские знания), второй – в зависимости от специальности – на пятом или шестом курсах (ШАГ-2, IFOM (клинические дисциплины).

Доцент Сергей Акентьев “Сногсшибательные изменения в обществе сейчас создают новые вызовы перед врачами, которые будут работать в реформированной системе. В современных условиях, когда наблюдается интернационализация образования и науки, когда большинство стран старается ориентироваться на лучшие международные стандарты, новации на этапе контроля качества знаний насущные и своевременные. Повышенные требования контроля создают основы к более качественной подготовке студентов к будущей практической деятельности. Все компоненты единого государственного квалификационного экзамена поставят будущего врача на ступень, а может и на несколько, выше в глазах пациентов и общества. Реформирование медицинского образования невозможно без реформирования мировоззрения, подходов к обучению, пониманию конечной цели самими преподавателями. Каждый, кто имеет цель посвятить свою жизнь медицине, должен знать, что доступ к ней возможен только через выполнение ряда требований по уровню образования, сдачи специальных экзаменов и получения лицензии.”

Реформа экстренной медицинской помощи

По плану на 2019 год реформа коснется экстренной медицинской помощи. В Минздраве объясняют, что работы очень много. Нужно повышать квалификацию медицинских бригад, увеличивать зарплаты для специалистов, закупать новый транспорт, оснащенный необходимым оборудованием, подключать диспетчерские службы к единой электронной системе. В целом все эти трансформации займут около пяти лет и потребуют 10 миллиардов гривен расходов из госбюджета.

Читайте также: Кому именно и почему мешает Ульяна Супрун

В 2019 году Минздрав Украины начинает первый этап реформы экстренной медицинской помощи, которая стартует в Донецкой, Одесской, Тернопольской, Полтавской, Винницкой областях и городе Киев. Изменения начнутся в областях, имеющих инфраструктуру, возможности для переквалификации медиков и которые продемонстрировали свою управленческую эффективность во время реформы первичного звена медицинской помощи. Здесь дополнительный 1 миллиард гривен, заложенный в государственном бюджете на следующий год, обеспечит заметные изменения, пока другие области будут готовиться.

Экстренная медицина пройдет серьезную трансформацию

Частная медицина в медицинской реформе

К оплачиваемым государством услугам в частных медицинских учреждениях входят: неограниченное количество консультаций у врача, с которым пациент подписал декларацию, профилактические осмотры, базовые анализы по назначению врача, рецепты на доступные лекарства, справки и листы нетрудоспособности.

Семейный врач поликлиники Medicover Людмила Соловей “Три месяца работы по новым принципам медицины выявили некоторые недостатки реформы. Например, в то время, как государство гарантирует пациентам 24 часа связи с доверенным врачом, семь дней в неделю, но люди должны понимать, что не могут требовать от врача больше, чем он может предоставить оплачиваемый государством минимум. Что врачи имеют фиксированные часы работы, а помимо них – своя жизнь, свои семьи и так же должны заботиться о своем здоровье. Людям нужно разъяснять, что социально опасные инфекционные заболевания, психические расстройства и паллиативные состояния не относятся к наиболее распространенным болезням и поэтому нуждаются не только в специализированной помощи, но и соответствующих условиях ее предоставления (в том числе и ради безопасности окружающих), которых врач семейной практики отнюдь не сможет обеспечить”.

По словам семейного врача, дополнительной нагрузкой для семейного врача в рамках медреформы стало динамическое наблюдение за неосложненной беременностью. Тогда как он не владеет методиками и не снабжен средствами для осуществления такой деятельности.

Семейный врач поликлиники Medicover Людмила Соловей “К сожалению, сейчас нет однозначного мнения по поводу решения многих вопросов. Если не определить соответствие необходимого объема медицинской помощи (согласно действующим стандартам и протоколам), численности закрепленных пациентов в рамках рабочего времени врача и его физическим возможностям, все добрые намерения реформы будут сведены на нет”.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.