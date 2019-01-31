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      Медицинская реформа в Украине: какие услуги будут бесплатными

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      В июле 2019 года стартует второй этап медреформы, касающийся диагностики. В частности, по направлению семейного врача пациент гарантированно получит более 50 медицинских услуг бесплатно. За остальные нужно будет заплатить.

      "По направлению семейного врача, которого вы выбрали, сможете пойти в консультационный центр на диагностику, в лаборатории сдать анализы, и не платить за эти услуги", – пояснил заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк.

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      Какие услуги будут бесплатными?
      • консультация узкопрофильных специалистов;
      • 54 услуги, касающиеся обследования на распространенные болезни внутренних органов и наиболее распространенных видов онкологии;
      • 12 анализов, не считая общего анализа крови, рентген и маммография;
      • 6 ультразвуковых исследований;
      • кардиограмма;
      • несколько видов биопсии;
      • удаление новообразований;
      • эндоскопические исследования;
      • операции одного дня.

      Все расходы будет компенсировать государство. Однако за другие услуги нужно будет заплатить.

      В каком случае нужно будет заплатить? Если пациент обращается без направления семейного врача. Даже в коммунальной поликлинике. Стоимость будет устанавливать медучреждение, предварительно согласовав ее с городскими властями.

      Государственные больницы еще не посчитали, выгодна ли им эта реформа. Однако в частной лаборатории, которая тоже решила приобщиться к реформе, заявили, что им государственной компенсации недостаточно.

      В Министерстве здравоохранения советуют украинцам заключить декларацию с семейным врачом до июля. Ведь бесплатно получить услуги можно будет только по направлению от терапевта или педиатра.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Новости Украины Медицинская реформа Здоровье Министерство здравоохранения Украины Медицина
      Источник: 24 канал
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