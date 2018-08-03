Медицинская реформа в Украине поражает результатами, – Гройсман

Благодаря запуску и реализации кампании по избранию гражданами Украины семейного врача медики существенно увеличили свой доход. Принцип "деньги приходят за пациентом" заработал и показал первые положительные результаты.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он отчитался о работе правительства за первую половину 2018 года, в частности, о борьбе с контрабандой и успехах медреформы. особое внимание обратил на рост оплаты труда врачей.

"Одесская область: семейный врач КНП "Балтский центр первичной медико-санитарной помощи" заключил декларации с 1795 пациентами. В июне ее зарплата была чуть меньше шести тысяч гривен, а в июле – более 16 тысяч гривен",

– заявил Гройсман.

И такой рост зарплат медиков, по мнению руководителя правительства, происходит во всех регионах страны. К тому же, заработная плата выросла не только у врачей, но и медсестер. Например, медсестра в райцентре Ивано-Франковской области в июне получала 3876 гривен, а в июле – 6316 гривен.

Таким образом, за короткий промежуток времени доход украинских медиков и медицинских работников вырос минимум вдвое.

Напомним, в апреле начался первый этап медицинской реформы, все украинцы должны подписать декларацию с семейным врачом. А исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун собрала все сообщения о самых распространенных медицинских мифах, советы относительно здоровых привычек и полезные "лайфхаки" в удобном формате.