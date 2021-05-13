На площади у выхода из станции метро "Госпром" в Харькове танцевали медики. К флешмобу задействовали несколько десятков работников скорой.

Ситуацию объяснил директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта. Он рассказал, что таким образом медики готовятся к празднованию профессионального праздника.

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Медики танцевали на фоне новеньких запаркованных карет скорой.

Подготовка к Международному дню экстренной медицины / Фото "Объектив"

Это часть всеукраинского флешмоба, который посвящен Международному дню экстренной помощи. Он будет 27 мая. Задействованы медики Центра экстренной помощи из практически всех районов города. Принимали желающих, молодых заядлых, которые умеют и хотят танцевать,

– рассказал Виктор Забашта.



Фрагменты танцевального флешмоба в Харькове / Фото "Объектив"

Он также отметил, что съемки танцев возле "Госпрома" станут частью ролика, который будут монтировать в Киеве.

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