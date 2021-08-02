Об этом сообщила местная жительница Оксана Вишнякова. Она распространяет информацию о сборе средств для лечения семьи. Потому что пострадавшие сейчас не имеют такой суммы.
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Многочисленные переломы и гематомы
По словам местных, у мужа Анатолия – сильное сотрясение мозга, перелом грудной клетки и позвоночника. Также у пострадавшего разрывы мягких тканей и гематомы. В общем – состояние тяжелое.
У его жены Елены тоже сотрясение мозга. Кроме этого, у женщины – рваные раны от ремня безопасности, ушибы и гематомы по всему телу.
В каком состоянии дети
Их сыновья 13-летний Даниил и 5-летний Кирилл – сейчас в реанимации в тяжелом состоянии. За ними все время следят медики.
У Даниила в результате ДТП сильное сотрясение головного мозга. Также у мальчика сломанные предплечья и были повреждения легких. У Кирилла перелом бедра, повреждение мягких тканей.
У обоих ребят есть раны и гематомы. Врачи сейчас проводят им все необходимые операции.
Для семьи, пострадавшей в ДТП под Днепром собирают средства на лечение / Скриншот сообщения Оксаны Вишняковой
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Что было известно ранее
- 29 июля на трассе Днепр – Запорожье столкнулись 4 авто.
- 27-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf не справился с управлением и влетел в микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter.
- От удара Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos и грузовиком Daf-CF.
- В результате аварии 30-летний водитель Mercedes погиб на месте происшествия.
- Также пострадали 4 человек, которые были в авто Daewoo Lano, среди них – 2 детей.