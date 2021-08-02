Дети в реанимации: медики спасают семью, которая попала в жуткое ДТП под Днепром

Во время аварии, которая произошла 29 июля под Днепром, сильно пострадала семья. В тяжелом состоянии сейчас дети. Они находятся в реанимации. Врачи делают все возможные операции.

Об этом сообщила местная жительница Оксана Вишнякова. Она распространяет информацию о сборе средств для лечения семьи. Потому что пострадавшие сейчас не имеют такой суммы.

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Многочисленные переломы и гематомы

По словам местных, у мужа Анатолия – сильное сотрясение мозга, перелом грудной клетки и позвоночника. Также у пострадавшего разрывы мягких тканей и гематомы. В общем – состояние тяжелое.

У его жены Елены тоже сотрясение мозга. Кроме этого, у женщины – рваные раны от ремня безопасности, ушибы и гематомы по всему телу.

В каком состоянии дети

Их сыновья 13-летний Даниил и 5-летний Кирилл – сейчас в реанимации в тяжелом состоянии. За ними все время следят медики.

У Даниила в результате ДТП сильное сотрясение головного мозга. Также у мальчика сломанные предплечья и были повреждения легких. У Кирилла перелом бедра, повреждение мягких тканей.

У обоих ребят есть раны и гематомы. Врачи сейчас проводят им все необходимые операции.



Для семьи, пострадавшей в ДТП под Днепром собирают средства на лечение / Скриншот сообщения Оксаны Вишняковой

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