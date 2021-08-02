Дети в реанимации: медики спасают семью, которая попала в жуткое ДТП под Днепром

2 августа 2021 , 17:22
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Источник:

фейсбук "Березановка – наш райончик"

Во время аварии, которая произошла 29 июля под Днепром, сильно пострадала семья. В тяжелом состоянии сейчас дети. Они находятся в реанимации. Врачи делают все возможные операции.

Об этом сообщила местная жительница Оксана Вишнякова. Она распространяет информацию о сборе средств для лечения семьи. Потому что пострадавшие сейчас не имеют такой суммы.

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Многочисленные переломы и гематомы

По словам местных, у мужа Анатолия – сильное сотрясение мозга, перелом грудной клетки и позвоночника. Также у пострадавшего разрывы мягких тканей и гематомы. В общем – состояние тяжелое.

У его жены Елены тоже сотрясение мозга. Кроме этого, у женщины – рваные раны от ремня безопасности, ушибы и гематомы по всему телу.

В каком состоянии дети

Их сыновья 13-летний Даниил и 5-летний Кирилл – сейчас в реанимации в тяжелом состоянии. За ними все время следят медики.

У Даниила в результате ДТП сильное сотрясение головного мозга. Также у мальчика сломанные предплечья и были повреждения легких. У Кирилла перелом бедра, повреждение мягких тканей.

У обоих ребят есть раны и гематомы. Врачи сейчас проводят им все необходимые операции.


Для семьи, пострадавшей в ДТП под Днепром собирают средства на лечение / Скриншот сообщения Оксаны Вишняковой

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Что было известно ранее

  • 29 июля на трассе Днепр – Запорожье столкнулись 4 авто.
  • 27-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf не справился с управлением и влетел в микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter.
  • От удара Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos и грузовиком Daf-CF.
  • В результате аварии 30-летний водитель Mercedes погиб на месте происшествия.
  • Также пострадали 4 человек, которые были в авто Daewoo Lano, среди них – 2 детей.
Автор: Марта Кушка