Медики до сих пор не получили обещанные средства: в КГГА назвали причину

О недоплатах медикам и ослаблении карантина в городах – в программе "После всего" рассказали заместитель директора департамента здравоохранения горсовета Киева Дмитрий Куцопал, медик скорой помощи Богдан Веннык, врач Ольга Кобевко, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, мэр Николаева Александр Сенкевич и мэр Львова Андрей Садовый.

Подробнее – читайте и смотрите в программе "После всего" на 24 канале.

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Из-за низкой заработной платы во время пандемии COVID-19 протестуют медики по всей Украине. В частности, недовольство выразили и работники Киевской городской клинической больницы №8. Заместитель директора департамента здравоохранения горсовета Киева Дмитрий Куцопал в эфире 24 каналу пояснил, что требовать средства люди должны именно в Национальной службы здоровья Украины, а не у горсовета Киева.

"За март была собрана информация и средствами местного бюджета выплачено работникам доплаты. С 1 апреля они начали свое финансирование из Национальной службы здоровья Украины. Люди просто путают. Они думают, что их полностью финансирует мэр Кличко, хотя он осуществляет только доплаты, которые обещал", – сказал Куцопал.



Протест работников Киевской городской клинической больницы №8 / Фото фб-страница "Жизнь Минского массива"

Он добавил, что доплаты, которые обещал мэр Киева, приходят на счета учреждений уже потом. Сбор информации для этого уже завершили. По словам Куцопала, Национальная служба здоровья Украины платит только за пролеченный случай.

Их (пролеченных случаев – 24 канал) в этом месяце было гораздо меньше из-за карантина. Поэтому заведение получило меньше средств, а люди возмущены,

– отметил Куцопал.

Как подтвердил он, 300% за апрель, предусмотренных соответствующим постановлением, должны выплачиваться за счет государства и Национальной службы здоровья Украины. "Должны быть разработаны соответствующие пакеты, заведение подаст заявку и служба будет возвращать средства. Сейчас это не разработано и этих пакетов еще нет", – рассказал Дмитрий Куцопал.

По его словам, платить заработную плату из местного бюджета нет возможности.

Что известно о доплатах, которые обещал Кличко?Мэр столицы Виталий Кличко заявлял, что на доплаты столичным медикам выделили 894 миллиона гривен. Доплату должны были получить врачи инфекционных отделений в размере от 5 до 10 тысяч гривен. Кличко отмечал, что медикам скорой помощи также будут доплачивать.

О допросах мэра Ивано-Франковска

Против мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива начали уголовное производство за разрешение работать местным рынкам во время карантина. Сам Марцинкив своей вины в этом не видит.



Руслан Марцинкив / Фото galychyna.if.ua

1 мая он уже был на допросе в качестве свидетеля, поскольку подозрение мэру еще не объявляли. Сейчас ведется расследование.

Больше об уголовном производстве против мэра Ивано-Франковска – читайте здесь

Об ослаблении карантина в Николаеве

Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что на Николаевщине есть решение областной комиссии ТЭБ и ЧС по закрытию рынков. Городская власть своими законодательными актами или актами местного самоуправления не может останавливать ее решения.



Александр Сенкевич / Фото podrobnosti.mk.ua/

Сенкевич отметил, что в Николаеве решили дождаться официального ослабления карантинных мероприятий 11 мая. Это обговорили с горожанами.

Об ослаблении карантина в Николаеве – читайте больше

О смягчении карантина во Львове

С 11 мая в Украине смягчат карантинные мероприятия. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что он доволен таким решением правительства и уже вместе с бизнесом разрабатывают четкий регламент по этому поводу.



Андрей Садовый / Фото 24 канал

Садовый рассказал, что Львов берет пример у Европейского Союза и своими решениями делится с правительством Украины.

Садовый рассказал об ослаблении карантина во Львове – читайте больше

О скандале с зарплатами медиков

Медик скорой помощи Ивано-Франковска Богдан Веннык рассказал, что за апрель он и коллеги получили зарплату, но она была меньше, чем за март, ведь им не начислили 20% за особые условия труда.



Протест медиков / Фото скриншот с видео 24 канала

По его словам, они присылали официальные запросы руководству, чтобы оно предоставило им разъяснения кто, когда и в каком объеме получит надбавки.

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