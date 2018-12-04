Медики изменили нормы артериального давления

Согласно новым параметрам, верхней границей нормы теперь считаются значения 130 на 80 мм ртутного столба.

Измененныі нормы артериального давления были представлены учеными Европейского общества по лечению гипертонии (ESH) и Европейского кардиологического общества (ESC), передает European Heart Journal.

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То есть, при наличии таких показателей давления его необходимо снижать. Ранее для необходимости снижать артериальное давление ориентировались на значение 140 на 90 миллиметров ртутного столба.

Верхняя норма давления должна быть в пределах 120-129

Эксперты отметили, что в возрасте моложе 65 лет здоровым ориентиром для верхнего давления должен быть показатель в пределах 120-129. Для пациентов старше 65 лет, а также старше 80 лет этот показатель не должен превышать 139 мм. рт. столба, тогда как ранее в этих возрастных группах допускались более высокие предельные значения в 140-150.

Нижнее давление у всех, независимо от сопутствующих заболеваний и степени риска, должно держаться в пределах 80, отметили европейские кардиологи.

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