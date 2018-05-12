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Медики нашли эффективный способ лечения псориаза

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Лечение псориаза
Лечение псориаза / Фото из открытых источников

Американские дерматологи испытали на мышах инновационный метод, который поможет эффективно лечить ряд кожных заболеваний.

Результаты исследования во главе с доктором Ричардом Вангом были опубликованы в журнале Nature Medicine.

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По словам дерматолога Ричарда Ванга, посредством ингибирования (процесс подавления) транспортного белка GLUT1 у мышей ученым удалось уменьшить активность деления клеток, что характерно для псориаза.

Посредством ингибирования белка GLUT1 также удалось уменьшить воспаление. Поэтому ученые подчеркивают, что такой метод позволит избавить больных псориазом от главной проблемы современных лекарств, которые лечат это заболевание и очень негативно влияют на иммунную систему человека.

В частности, лекарства подвергают организм под риски инфицирования и заболевания другими недугами. И инновационный метод лечения псориаза поможет этого избежать и является абсолютно безопасным для здоровья.

Что такое псориаз? Это неинфекционное хроническое заболевание, дерматоз, поражающий в основном кожу, хотя возможно и воспаление суставов (псориатический артрит).

Теги: Здоровье Лечение исследования
Источник: 24 Канал
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