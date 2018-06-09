Медики назвали 5 распространенных причин боли в животе

Боль в животе может свидетельствовать о серьезных заболеваниях не только желудочно-кишечного тракта или о неправильном питании.

Медики назвали самые распространенные причины, почему у людей возникает боль в животе, пишет Страна Здоровья.

Читайте также: Врач объяснила, почему урчит в животе

Боль в животе может возникать из-за вздутия живота и повышенного газообразования. Такие симптомы приносят человеку сильный дискомфорт. Чтобы избежать этого следует изменить рацион питания.



Кишечный грипп может спровоцировать боль в животе. Среди основных симптомов – диарея и рвота. Поэтому при такой болезни стоит пить много воды и вызвать врача. Чтобы этого избежать следует мыть руки с мылом перед едой и продуктами.

Боль в животе может свидетельствовать о цистите, пиелонефрите, уретрите и других инфекциях мочеполовой системы. Боль обычно отдает в спину.



При миоме матки, эндометриозе и других половых заболеваниях могут появиться болевые ощущения в животе. Менструации могут становиться еще более болезненными.

Боль может вызвать синдром раздраженного кишечника – метеоризм, запор или, наоборот, диарея, вздутие.

Поэтому при таких ощущениях необходимо обратиться за помощью к врачу.

К слову, хотя боль в груди иногда может быть симптомом сердечной проблемы, существует много других возможных причин, среди которых есть серьезные условия для обращения к врачу.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.