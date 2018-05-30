Медики назвали 8 инфекций, которые "живут" в тренажерном зале

В спортивных залах, которые посещает огромное количество людей, живет немало опасных инфекционных заболеваний.

Если не соблюдать элементарные правила гигиены и меры предосторожности, то вместо пользы спортзал может принести только вред, передает Мenslife.

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Медики выделили 8 инфекций, которые можно подцепить в спортивном зале: золотистый стафилококк, кандидоз (дрожжевой грибок), папилломавирус (ВПЧ), клебсиелла, стрептококк, вирусы гриппа и простуды, грибок стоп и ногтей.

Золотистый стафилококк, который характеризуется высыпанием или зажженными гнойниками с золотистой корочкой, можно получить через грязное спортивное оборудование.

Кандидоз (дрожжевой грибок) провоцирует развитие молочницы и стригущего лишая. Носителей этого грибка много, и часто они сами об этом не знают. Красные точки с белыми вкраплениями можно подцепить через влажную, теплую среду – в бассейне, душевых кабинах, саунах и комнатах для переодевания.

Грибок стоп и ногтей можно подцепить в спортзале, душевых или саунах. Поэтому следует идти в душ в резиновых тапках. Кроме того, грибок может быть на спортивном коврике, если на нем кто-то стоял босиком.

Наиболее опасный вид вируса – папилломавирус передается через контакт кожи с зараженными поверхностями или после соприкосновения с кожей другого человека. Может спровоцировать развитие рака.

Бактерия клебсиеллы передается бытовым способом. Она может быть на тренажерах, штангах, кранах – везде, где человек с немытыми руками прикасался к вещам. Поражает легкие и мочевыводящие каналы, может спровоцировать заболевания крови, менингит, пневмонию и прочее.

Кишечная палочка может проникнуть через грязные руки, немытые продукты или предметы в зале: кнопки, дверные ручки, поручни тренажеров, спортивные коврики. Кишечная палочка вызывает рвоту, тошноту, расстройство желудка, пневмонию.

Стрептококк передается через бытовые предметы и воздушно-капельным путем. Его можно найти на тренажерах, в саунах и душевых. Инфекция проявляется в виде болезненных ощущений в горле.

Вирусы гриппа и простуды – обычное явление в любом помещении, если кто-то пришел, не долечившись.

Профилактика

Не забывайте проходить осмотры у врача, а при нарушении кожных покровов (трещинах, порезах, микротравмах) лучше не посещайте зал, пока ранки не заживут.

Не забывай о правилах личной гигиены – мойте руки до и после тренажеров, пользуйтесь своим полотенцем. А еще не ходите босиком – обязательно надевайте сменную обувь в спортзал и в душ.

Фото: unsplash.com.