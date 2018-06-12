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Медики назвали 8 продуктов, которые чаще всего приводят к отравлениям

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Перечень продуктов, которые чаще всего приводят к отравлениям
Перечень продуктов, которые чаще всего приводят к отравлениям / leopolis.news

Даже обычные популярные продукты, которые выглядят безопасно, могут стать причиной серьезного отравления.

По словам американских ученых Центра науки в интересах общества (CSPI), одним из таких продуктов являются листья салата, передает 24apteka.

Они отмечают, что листья зеленого салата зачастую приводит к вспышкам пищевых отравлений. Чтобы избежать отравлений, листья салата необходимо тщательно вымыть перед употреблением.

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Добавим, в 35 американских штатах почти 200 человек отравились зараженным салатом-латуком, из-за чего по меньшей мере пять человек погибли.

Не менее опасны яйца, ведь в них может быть инфекция сальмонеллы. Поэтому если скорлупа яйца грязная – нужно помыть яйца, прежде чем готовить омлет и другие блюда.

А вот мясо курицы может содержать бактерии Campylobacter. Они вызывают заболевание, которое приводит к расстройству пищеварения и могут спровоцировать лихорадку. Поэтому перед употреблением необходимо хорошо промыть сырое мясо и стараться, чтобы вода во время мытья не попала на фартук, стол и прочее.

Тунец будет опасным, если его неправильно размораживают и хранят. Тогда образуется токсичный белок скомбротоксин. Отравления, вызванные этим белком, сопровождаются сыпью, рвотой, болями в животе, диареей, тахикардией и даже потерей зрения.

Чтобы этого не произошло, рыбу нужно размораживать без контакта с воздухом – не открывая упаковки, тунец необходимо положить в холодильник и подождать, пока он разморозится.

В сыр на любой стадии производства могут попасть патогенные микроорганизмы (в частности, бруцеллез или листериоз), которые могут быть в непастеризованном молоке от больных животных.

Колбасы и мясные полуфабрикаты также часто могут быть заражены бактериями группы кишечной палочки и патогенными микроорганизмами (листерии и сальмонеллы).

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Коктейль из морепродуктов может иметь много дрожжей, а это свидетельствует о несоблюдении санитарных норм на производстве.

А магазинный фарш может содержать остаточные количества антимикробных препаратов, кишечную палочку, сальмонеллу и листерии. Поэтому чтобы не заразится инфекцией, стоит хорошо обжаривать котлеты.

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Фото: Unsplash.
Теги: LifeStyle Здоровое питание Здоровье отравление
Источник: 24 Канал
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