Медики назвали 8 продуктов, полезных для легких
Употребление определенных продуктов помогает значительно улучшить работу легких. К полезным продуктам попали продукты с богатым содержанием витаминов и антиоксидантов.
Американские ученые из Университета Джонса Хопкинса проанализировали данные 100 тысяч человек. В результате исследования выяснилось, что определенные продукты питания особенно эффективно помогают укрепить легкие и улучшить их работу, передает Ukrhealth.
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В перечень полезных для легких продуктов попали куриные яйца, морепродукты, помидоры, яблоки, сыр, грецкие орехи, миндаль и петрушка.
Эти продукты отличаются особенно богатым содержанием витаминов и антиоксидантов, которые помогают организму удержать баланс между вредными веществами и клетками, которые борются с опасными веществами,
– отмечают ученые.
В частности, яблоки и помидоры затормаживают разрушительные процессы в легких. Поэтому, по их словам, добавление этих продуктов в ежедневный рацион может стать надежной профилактикой проблем с легкими.
Яблоки и орехи полезны для профилактики проблем с легкими