Медики назвали ягоду, которая улучшает здоровье почек

Специалисты назвали ягоду, которая в комплексном лечении помогает избавиться от таких заболеваний как пиелонефрит, цистит и мочекаменная болезнь.

Если вы страдаете от повышения давления, отеков, болезненного мочеиспускания и чувствуете боль в пояснице – это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем почек, передает 24apteka.

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А чтобы укрепить здоровье почек, медики рекомендуют употреблять ягоду – клюкву. Она содержит витамины группы В, С, Е и вещества калий, магний, железо, медь, фосфор, натрий, марганец.

Кроме того, клюква является мощным антисептиком, помогая уничтожать инфекции мочеполовой системы, снимает воспалительный процесс и способствует очищению почек.

Клюква полезна для сердечников и тем, кто страдает болезнями почек

Эта ягода также полезна и людям, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями – она укрепляет стенки сосудов, снижает уровень холестерина в крови и способствует укреплению нервной системы и иммунитета.

Ягоду можно есть как в свежем виде, так и готовить из нее варенье, компоты и просто замораживать на зиму. Медики советуют съедать не меньше 200 граммов ягод в день.

А вот кому нельзя есть клюкву – это людям с гастритом с повышенной кислотностью и тем, у кого язва желудка и двенадцатиперстной кишки.

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