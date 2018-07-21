16:45
21 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
23°C 18°C
  • воскресенье
    24°C 18°C
  • понедельник
    24°C 17°C
  • вторник
    25°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Макаронная фабрика россиян. Кость от Путина
Вєсті Кремля
21:03, 20 июля
Вести.UA. Беда красного Пети. Пополнение ТОП-блогеров
Вєсті.UA
19:52, 20 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Лечение

Медики назвали ягоду, которая улучшает здоровье почек

288 Читати новину українською
Ягода, которая улучшает здоровье почек
Ягода, которая улучшает здоровье почек / pro-consulting.ua

Специалисты назвали ягоду, которая в комплексном лечении помогает избавиться от таких заболеваний как пиелонефрит, цистит и мочекаменная болезнь.

Если вы страдаете от повышения давления, отеков, болезненного мочеиспускания и чувствуете боль в пояснице – это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем почек, передает 24apteka.

Читайте также: Чем полезны и вредны персики: интересные факты

А чтобы укрепить здоровье почек, медики рекомендуют употреблять ягоду – клюкву. Она содержит витамины группы В, С, Е и вещества калий, магний, железо, медь, фосфор, натрий, марганец.

Кроме того, клюква является мощным антисептиком, помогая уничтожать инфекции мочеполовой системы, снимает воспалительный процесс и способствует очищению почек.

Журавлина - користь та шкода

Клюква полезна для сердечников и тем, кто страдает болезнями почек

Эта ягода также полезна и людям, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями – она укрепляет стенки сосудов, снижает уровень холестерина в крови и способствует укреплению нервной системы и иммунитета.

Ягоду можно есть как в свежем виде, так и готовить из нее варенье, компоты и просто замораживать на зиму. Медики советуют съедать не меньше 200 граммов ягод в день.

А вот кому нельзя есть клюкву – это людям с гастритом с повышенной кислотностью и тем, у кого язва желудка и двенадцатиперстной кишки.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Лечение Здоровое питание Здоровая жизнь Сердечно-сосудистые заболевания
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Динамо – Шахтер: анонс на матч Суперкубка Украины
сегодня, 13:06 Динамо – Шахтер: анонс на матч Суперкубка Украины
216
Секс может лечить – практические советы от медиков
 22 сентября 2016 , 01:00 4
Магнитные бури в мае: чего ждать украинцам в ближайшие дни
 30 апреля , 16:31
Какие лекарства нельзя сочетать между собой: перечень
 14 мая , 20:21
Что делать, если покусала собака: советы от Супрун
 17 июля , 18:44
Какие вредные привычки могут вызвать гастрит
 22 июля , 18:17
Как отличить пищевую аллергию от непереносимости: признаки
 сегодня , 17:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук