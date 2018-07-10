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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Медики назвали мужской аксессуар, который опасен для здоровья

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Галстук опасна для здоровья мужчин
Галстук опасна для здоровья мужчин / unsplash.com

Врачи убеждены, что ношение галстука пережимает вены и артерии, и вредит здоровью, даже если этот аксессуар не слишком затянут.

К этому выводу пришли специалисты из Университетской больницы Шлезвиг-Гольштейн в Германии, информирует Medical Daily.

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В эксперименте приняли участие 20 мужчин. Средний возраст которых примерно 24 года. Половину мужчин попросили надеть галстук и сделать в нем магнитно-резонансную томографию, другие же добровольцы сделали это без аксессуара.

Каждому добровольцу из первой группы томографию проводили трижды: с расстегнутым воротником и свободным галстуком, с застегнутым воротником и прочно завязанным галстуком, а третья позиция была такая же как и первая.

via GIPHY

Медики установили, что ношение галстука значительно снижает мозговое кровообращение. Сканирование показало, что после того, как галстук затянули, церебральный кровоток снизился на 7,5%. Этот показатель составлял почти 5% после МРТ-сканирования того, как галстук распустили.

У пяти пациентов заметили снижение кровообращения более чем на 10%.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Мужское здоровье
Источник: 24 Канал
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