Медики назвали полезные свойства сушеной клубники

Долго хранить свежую клубнику невозможно, поэтому необходимо запастись витаминами на зиму.

Медики убеждают, что сушеная клубника повышает уровень гемоглобина в крови, препятствуя развитию железодефицитной анемии, пишет "Радио Максимум".

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Сушеное растение ускоряет метаболизм в организме и ускоряет похудение. Ученые заявляют, что сушеная клубника защищает кишечник и желудок от свободных радикалов и раковых опухолей. Для этого эффекта человеку необходимо употреблять 10-15 ягод ежедневно.

Растение является мощным афродизиаком.

Полезные свойства сушеной клубники сохраняются в течение 2 лет. Для этого поместите сушеные ягоды в стеклянную банку и герметично закройте, поместите ее в темное и сухое место.

К слову, ученые из Италии в ходе исследований установили, что клубника способствует предотвращению опасных онкологических заболеваний. Вкусная ягода может бороться против агрессивных форм рака молочной железы.

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