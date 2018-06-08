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Медики назвали полезные свойства сушеной клубники

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Чем полезна сушеная клубника
Чем полезна сушеная клубника / yourcupofcake.com

Долго хранить свежую клубнику невозможно, поэтому необходимо запастись витаминами на зиму.

Медики убеждают, что сушеная клубника повышает уровень гемоглобина в крови, препятствуя развитию железодефицитной анемии, пишет "Радио Максимум".

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Сушеное растение ускоряет метаболизм в организме и ускоряет похудение. Ученые заявляют, что сушеная клубника защищает кишечник и желудок от свободных радикалов и раковых опухолей. Для этого эффекта человеку необходимо употреблять 10-15 ягод ежедневно.

Растение является мощным афродизиаком.

Полезные свойства сушеной клубники сохраняются в течение 2 лет. Для этого поместите сушеные ягоды в стеклянную банку и герметично закройте, поместите ее в темное и сухое место.

К слову, ученые из Италии в ходе исследований установили, что клубника способствует предотвращению опасных онкологических заболеваний. Вкусная ягода может бороться против агрессивных форм рака молочной железы.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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