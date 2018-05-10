Медики назвали полезный напиток для диабетиков

Врачи рекомендуют людям, страдающим диабетом второго типа или просто имеют повышенный сахар в крови, добавить в свой рацион ромашковый чай.

По словам британских ученых университета в Аберистуите, ромашковый чай снижает уровень глюкозы в крови и помогает бороться с осложнениями, которые вызывает диабет, передает Сosmo.

Читайте также: Чем вреден дневной сон

Они провели исследования, которые подтвердили способность ромашкового чая бороться с такими осложнениями, как гипергликемия, слепота, заболевание почек, ухудшение работы нервной и сердечно-сосудистой систем.

Добровольцы в течение трех недель пили по две чашки ромашкового чая в день. У большинства уровень глюкозы в крови снизился аж на 25%.