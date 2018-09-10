Медики назвали продукт от 5 недугов

В сентябре самое время обратить внимание на очень полезную для организма ягоду – облепиху. Она обладает уникальными свойствами, которые не теряются при термической обработке.

Из ягод облепихи делают варенье и масло, пишет 24apteka.

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Постоянное употребление масла облепихи повышает иммунитет человека. Благодаря этому вирусное заболевание проходит быстрее и без осложнений. Значительно снижаются риски повторного заболевания.



Облепиха



Масло облепихи полезно употреблять для желудка и кишечника. Этот продукт поможет бороться с язвой, запорами, геморроем, улучшить обмен веществ.



Постоянное употребление масла облепихи хорошо влияет на работу сердечной мышцы. Продукт уменьшает риск получить инсульт и инфаркт благодаря кремнию, рутину, калию, железу, который содержится в ягодах. Из-за содержания витаминов A, C облепиха делает стенки сосудов более эластичными и крепкими. Употребление этого продукта предотвращает развитие тромбов и закупорки венозной системы.

Полезно пить масло облепихи больным атеросклерозом. При регулярном использовании снижается уровень липидов в крови, нормализуется холестерин.



Польза масла облепихи



Масло облепихи хорошо влияет на работу глаз, уменьшается риск воспалений роговицы и слизистой оболочки. Употребление продукта улучшает кровоснабжение и снижает глазное давление, предупреждает помутнение хрусталика глаза.

К слову, среди советов правильного питания можно встретить рекомендации употреблять различные виды масла холодного отжима на голодный желудок.

Что таке атеросклероз?Это хроническое заболевание, при котором на стенках сосудов откладывается холестерин, а также другие жиры – бляшки и налеты.