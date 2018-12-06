Медики назвали ранние симптомы рака печени

Заболеваемость раком печени в Украине остается на высоком уровне, эксперты назвали ранние симптомы этой болезни, которые нельзя игнорировать.

Об этом сообщает ukrhealth.

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Ученые заявляют, что сейчас каждый 105 мужчина и каждая 195 женщина, по прогнозам, столкнутся с этой болезнью в течение жизни.



На первых стадиях рак печени проходит бессимптомно

К сожалению, долгое время рак печени протекает с невыразительными симптомами, а потому его диагностируют на той стадии, когда он уже неизлечим. Вот почему так важно помнить о признаках, свидетельствующих о развитии этого рака на ранней стадии.

Рак печени – ранние симптомы Непонятная потеря веса и потеря аппетита

Сильная тошнота и рвота

Боли и отеки в области живота,

Пожелтение глаз

Кожный зуд

Ощущение усталости.

При возникновении этих симптомов лучше сразу обратиться к врачу для того, чтобы пройти проверку.

Отметим, что точная причина рака печени еще неизвестна науке, но доказано, что люди, злоупотребляющие алкогольными напитками в течение длительного времени чаще сталкиваются с этой болезнью и-за рубцевания печени. К факторам риска относятся гепатиты B и C, лишний вес и увлечение нездоровыми продуктами питания.

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