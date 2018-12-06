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      Медики назвали ранние симптомы рака печени

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      Первые симптомы рака печени
      Первые симптомы рака печени / tsn.ua

      Заболеваемость раком печени в Украине остается на высоком уровне, эксперты назвали ранние симптомы этой болезни, которые нельзя игнорировать.

      Об этом сообщает ukrhealth.

      Читайте также: Новый метод диагностики рака поможет выявлять его на ранних стадиях

      Ученые заявляют, что сейчас каждый 105 мужчина и каждая 195 женщина, по прогнозам, столкнутся с этой болезнью в течение жизни.

      Симптоми раку печінки
      На первых стадиях рак печени проходит бессимптомно

      К сожалению, долгое время рак печени протекает с невыразительными симптомами, а потому его диагностируют на той стадии, когда он уже неизлечим. Вот почему так важно помнить о признаках, свидетельствующих о развитии этого рака на ранней стадии.

       
      Рак печени – ранние симптомы

      Непонятная потеря веса и потеря аппетита
      Сильная тошнота и рвота
      Боли и отеки в области живота,
      Пожелтение глаз
      Кожный зуд
      Ощущение усталости.

      При возникновении этих симптомов лучше сразу обратиться к врачу для того, чтобы пройти проверку.

      Отметим, что точная причина рака печени еще неизвестна науке, но доказано, что люди, злоупотребляющие алкогольными напитками в течение длительного времени чаще сталкиваются с этой болезнью и-за рубцевания печени. К факторам риска относятся гепатиты B и C, лишний вес и увлечение нездоровыми продуктами питания.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Медицина Здоровье Лечение Онкозаболевания Профилактика заболеваний
      Источник: 24 Канал
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