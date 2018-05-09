Медики назвали соки, которые укрепляют кости

Употребление апельсинового и грейпфрутового соков препятствует возникновению заболевания костей – остеопороза.

Такое заявление сделали ученые из Техасского университета A&M, передает "Страна здоровья".

Остеопороз – это системное заболевание скелета, характеризующееся снижением плотности костей, что приводит к повышению хрупкости костей и высокому риску их переломов.

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Чаще всего, это заболевание костей развивается у людей после 50 лет, в частности, часто происходят переломы шейки бедра, позвонков или трубчатых костей.

Ученые под руководством Фарзад Дейхима провели эксперименты на 36 крысах. Треть подопытных грызунов регулярно получала грейпфрутовый сок, треть – апельсиновый сок, и остальные – обычную воду.

Через два месяца опытов ученые проверили состояние костной ткани животных. В результате исследований выяснилось, что у крыс, получавших грейпфрутовый и апельсиновый сок, плотность костной ткани увеличилась, и кости стали крепче, чем у тех, кто употреблял обычную воду.