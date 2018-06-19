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Телеканал новостей 24 Новости Лечение

Не смартфоны: медики назвали топ-3 причины ухудшения зрения

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Почему ухудшается зрение
Почему ухудшается зрение / unsplash.com

Врачи постоянно предупреждают об опасности гаджетов для зрения. Но причинами ухудшения качества зрения могут быть не только электронные устройства.

Причиной процессов, способных довести до слепоты, может оказаться даже обычная тушь для ресниц. Об этом заявили специалисты британской сети глазных больниц "Optegra", передает Ukrhealth.

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Согласно результатам исследования, женщины подвергают себя серьезной опасности, если пользуются тушью для ресниц с истекшим сроком годности – органы зрения инфицируются патогенными микроорганизмами.

 

via GIPHY

 

Также спровоцировать проблемы со зрением может неудобный рабочий стул. Ведь за кровоснабжение мозга ответственность несут две важные артерии, которые из-за плохого стула, могут быть зажаты. Заболевания позвоночника из-за постоянного искривления легко приводят к нарушению зрения и даже к слепоте.

К ухудшению состояния органов зрения может привести даже мытье головы – из-за использования слишком агрессивного для нежных слизистых оболочек глаз шампуня. Лаурилсульфатнатрий, который входит в состав многих шампуней, при попадании в глаза высушивает их, вызывая дискомфорт. Впоследствии это может вызвать падение остроты зрения.

via GIPHY

К слову, американский офтальмолог Бейтс создал технику, с которой можно восстановить зрение за неделю.

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Теги: Здоровая жизнь Здоровье LifeStyle Лечение
Источник: 24 Канал
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