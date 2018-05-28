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Медики назвали топ-3 распространенных мифа о простатите

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Распространенные мифы о простатите
Распространенные мифы о простатите / corriere.it

Такое заболевание мужчин, как простатит, связано с развитием воспалительного процесса в тканях предстательной железы (простаты). Такая болезнь может возникать как в острой, так и в хронической форме.

Миф 1

Одним из самых распространенных мифов является убеждение, что простатит является безопасным заболеванием и его лечить необязательно, передает Zdorovia.

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Но на самом деле воспаленная простата может увеличиваться в размерах и давить на канальцы, что ведут от мочевого пузыря к половому органу. Результатом могут стать неприятные ощущения во время посещения туалета и может возникнуть затрудненное мочеиспускание.

Миф 2

Также распространено мнение, что определить простатит можно самостоятельно по характерным симптомам. Но это не так – немало характерных признаков воспаления предстательной железы могут указывать на наличие у больного данного недуга, но асимптоматический хронический простатит может никак не проявлять себя.

Поэтому очень важно регулярно посещать медосмотры у врача-уролога.

Миф 3

Еще один распространенный миф о том, что единственной причиной появления простатита является переохлаждение. Оно действительно может привести к развитию такого недуга. Но это не единственный фактор, который может спровоцировать болезнь.

В частности, возбудителем болезни может быть инфекция, вызванная попаданием в ткани предстательной железы микробов, бактерий или грибков. Также спровоцировать простатит могут такие невылеченные инфекционные заболевания, как гайморит или тонзиллит.

Теги: Здоровье Лечение
Источник: 24 Канал
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