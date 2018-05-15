Медики назвали вред от ношения бюстгальтера

Врачи рекомендуют женщинам отказаться от привычки постоянно носить бюстгальтер. И снимать его, хотя бы находясь дома.

Об этом заявил маммолог из Великобритании Сет Ранкин, передает Wworld.

Он отметил, что женщины в любом случае не должны спать в бюстгальтере, так как сон в этом белье может очень негативно сказаться на здоровье, потому что из-за лифчика возникает постоянное давление на лимфатические узлы.

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Даже не очень тугой бюстгальтер может препятствовать свободному циркулюванню лимфы, что приводит к отекам и хроническим воспалительным процессам,

– объяснил маммолог.

Также женщинам стоит отказаться от ношения бюстгальтера дома, что избавит от риска дополнительного сжатия в области лимфатических узлов.

Ученый Жан-Дени Руйон подтверждает гипотезу о вреде лифчиков, отметив, что ношение бюстгальтера никак не способствует поддержанию формы груди.

Ношение бюстгальтера не способствует поддержанию формы груди