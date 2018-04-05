Медики прооперировали мужа Елизаветы II: детали
Мужа королевы Великобритании Елизаветы II прооперировали 4 апреля. Медицинское вмешательство провели в британской больнице Короля Эдварда VIII.
Об этом сообщает издание People.
4 апреля стало известно, что 96-летнего герцога Эдинбургского Филиппа госпитализировали в одном из британских госпиталей. Из-за проблем со здоровьем член королевской семьи пропустил несколько публичных мероприятий, в частности, Пасхальную службу. Представители Елизаветы II сообщили общественности, что герцогу Филиппу сделают операцию на бедре.
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Сейчас медики сообщили, что операция прошла успешно. Мужу Елизаветы II заменили один из суставов. Процедура была запланирована заранее, а перед медицинским вмешательством герцог Филипп прошел тщательное обследование. Состояние мужчины стабильное.
"Его Королевское Высочество пробудет в больнице несколько дней. Он находится в комфортных условиях и в хорошем настроении", – заверили представители королевской семьи.
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